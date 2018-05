Karl Marx divide ancora | le celebrazioni tra mito e polemiche

Carlos Corona - figlio di Fabrizio e Nina Moric/ "Leggerò Karl Marx" padre fiero per il colpo basso alla mamma? : Nina Moric ha perso l'affidamento del figlio Carlos Maria Corona , nato d alla sua relazione con Fabrizio : la richiesta disperata attraverso l'intervista al settimanale Chi.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:15:00 GMT)

Karl Marx - duecento anni e non sentirli : duecento anni fa, il 5 maggio 1818, nasceva a Treviri (Germania) Karl Marx . Di seguito un mio scritto sugli aspetti attuali del suo pensiero, tratto dal libro "Un altro sguardo sul comunismo. Teoria e prassi nella genealogia di un fenomeno politico" (Prospettiva, 2011).Nel modo in cui si presenta l'attuale fase di sviluppo del capitalismo su scala globale, alcune delle categorie e delle intuizioni Marx iane possono rivelarsi ancora utili nella ...

Ben rinato - Karl Marx! Le tue idee ritornano come un’ossessione : Nell’odierno deserto del capitalismo globalizzato, Karl Marx ha assunto le sembianze di un naufrago che, in seguito a una miriade di naufragi, è approdato su un’isola deserta: è sopravvissuto alla sua incorporazione prima nel marxismo commissionato dalla socialdemocrazia tedesca, poi nel leninismo forgiato da Iosif Stalin tra il 1924 ed il 1926, infine all’odierna criminalizzazione ininterrotta di cui è oggetto il suo pensiero. Tale ...

Cos’è rimasto di Karl Marx oggi - a 200 anni dalla nascita : Karl Marx (1818-1883) (Foto: Getty Images) Ha passato tutta la vita a schivare le etichette e anche da leggenda il plot non è cambiato: pericoloso rivoluzionario o venerabile profeta? Karl Marx ha polarizzato il pubblico come pochi altri e quel faccione con la barba spettinata, duecento anni dopo i suoi primi gemiti, scatena ancora fascino e paura. oggi , nel bicentenario della sua nascita , cosa è rimasto di Karl Marx ? Nato il 5 maggio del 1818 a ...

Duecento anni dopo - cosa resta di Karl Marx oltre ai libri di storia : Intuì inoltre con particolare acume alcuni dei processi dell'economia capitalista, come l'accumularsi progressivo di quantità sempre maggiori di ricchezza in un numero sempre minore di mani. Mise in ...