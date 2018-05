Juventus Udinese Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Campionato Primavera - Juventus -Udinese in diretta su Sportitalia : A Vinovo sfida tra le due formazioni bianconere: i piemontesi coltivano le ultime speranze di qualificarsi ai playoff L'articolo Campionato Primavera , Juventus-Udinese in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Napoli-Udinese 4-2/ Juventus a -4 - Tonelli e Milik guidano la rimonta sui friulani : Diretta Napoli Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai partenopei serve la vittoria per sperare ancora nel titolo(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:38:00 GMT)

La Juventus fa 1-1 a Crotone - il Napoli vince 4-2 contro l'Udinese. Azzurri a meno quattro dai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri inciampa sul campo del pericolante Crotone di Walter Zenga che impone l'1-1 ai campioni d'Italia in carica. Al gol di Alex Sandro di testa, al 16' del primo tempo ...

Serie A : Crotone Juventus - Napoli Udinese : "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone , non lo scontro diretto con il Napoli . Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, ...

Serie A - gli arbitri della 33giornata : Fabbri per Crotone-Juventus - Napoli-Udinese a Calvarese : Con lo 0-0 arrivato nel derby di Roma tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi è andata in archivio la 32giornata di Serie A. Vittoria sulla Sampdoria e allungo per la Juventus, che ha ...