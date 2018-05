Juventus - si cambia contro il Bologna pensando alla Coppa Italia : i dettagli : La Juve si trova in ritiro per preparare la partita contro il Bologna. I bianconeri saranno nuovamente in campo all'Allianz Stadium e Massimiliano Allegri sta pensando ad alcune novità di formazione. Infatti, il tecnico livornese sarà costretto a modificare la formazione della sua Juventus anche a causa di alcune defezioni. L'ultima, in ordine di tempo, è quella di Benedikt Howedes che si è fermato nella seduta di ieri a causa di un problema ...

Inter - Bonolis massacra la Juventus : “errori sempre pro bianconeri - il sistema non cambia” : “Sabato è successo quello che succede da tantissimi anni nel campionato italiano: una squadra molto forte come la Juventus, nel momento in cui c’è qualche difficoltà di percorso, trova incidentalmente degli errori che non sono mai a suo sfavore ma sempre a suo vantaggio. E così tutto si rimette nella giusta carreggiata”. Sono queste le pesanti dichiarazioni da parte di Paolo Bonolis, conduttore tv e grande tifoso ...

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Ceferin contro la Juventus : “Collina non si tocca - con il Var non sarebbe cambiato nulla” : La partita tra Real Madrid e Juventus ha portato grandissime polemiche, in particolar modo nel mirino è finito l’arbitro con pesanti accuse del club bianconero. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha dato indicazioni anche su Collina: “La Champions è come una Ferrari o una Porsche: non puoi guidarla subito, servono allenamenti, test offline. E tutti devono capire ...

Juventus eliminata - Agnelli durissimo si scaglia contro Collina : “va cambiato” : “Oggi ci sono tanti Paesi che hanno implementato la Var, penso a tanti episodi che hanno penalizzato le squadre italiane: il processo di accelerazione della Var nelle coppe va accelerato. Qua si tratta di andare avanti dopo avere ampiamente meritato, non di vincere o di perdere. Qualche riflessione sul designatore (Pierluigi Collina, n.d.r.) e sulla sua evidente vanità va fatta, un designatore che ha una responsabilità così alta va ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - affari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...

Calciomercato Juventus - accordo totale con Emre Can : ecco come cambia il centrocampo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League nell’andata dei quarti di finale, 0-3 davanti al pubblico amico che ha compromesso la qualificazione, vicine allo zero le possibilità di superare il turno. I bianconeri adesso possono concentrarsi sul mercato, l’intenzione è rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore accordo totale con il centrocampista Emre Can che arriva a ...

Juventus-Real Madrid - cos’è cambiato rispetto a Cardiff? Bianconeri offensivamente superiori - servirà un pubblico caldo : Juventus-Real Madrid- Mancano ormai poche ore al primo atto della super sfida tra Juventus e Real Madrid. In tanti hanno definito il doppio confronto come la rivincita della finale di Cardiff. Allegri ha sottolineato l’importanza di restare ancorati alla partita. Il tecnico bianconero ha evidenziato la necessità di mostrare carattere e personalità. JUVENTUS PIU MATURA […] L'articolo Juventus-Real Madrid, cos’è cambiato rispetto ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Juventus-Psg : in 4 possono cambiare maglia : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, la Juventus guida la classifica e ha l’intenzione di conquistare un altro scudetto, obiettivi importanti anche in Champions League in vista del doppio scontro contro il Real Madrid, il Psg invece ha già ipotecato la Ligue 1 mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione proprio contro i Blancos. Nel frattempo i due club lavorano sul mercato in vista della ...

Juventus - Higuain : 'Sono felice - diventare papà ti cambia' : TORINO - Intercettato al suo arrivo a Manchester, Higuain ha parlato ai giornalisti argentini al seguito della nazionale. La selezione sudamericana affronterà in fatti l'Italia in amichevole: ' Gli ...

Probabili formazioni Juventus-Atalanta : Allegri cambia modulo - Gasperini recupera due titolari : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Calciomercato Juventus, per Cristante si fa dura: Marotta vira su altri ...

Juventus - ecco tutte le volte che Allegri ha cambiato la partita [VIDEO] : La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, merito anche del tecnico Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, adesso ha un punto di vantaggio sul Napoli e dopo la gara di oggi contro l’Atalanta può portarsi a 4 punti di distacco, un importante margine anche in vista dello scontro diretto tra qualche giornata. Nel frattempo ecco un video interessante che ...

Tottenham-Juventus - Allegri rischia di combinarla grossa : la mossa (facile) che ha cambiato la partita : La Juventus ha raggiunto un obiettivo importante nella giornata di ieri, quello di ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League, successo in rimonta contro il Tottenham quando ormai la qualificazione sembrava un miraggio. Dopo il 2-2 dell’andata bianconeri sotto con la rete di Son poi la reazione con Higuain e Dybala. La metamorfosi tra primo e secondo tempo porta un nome ed un cognome: Stephan Lichtsteiner. Incomprensibile ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...