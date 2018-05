Juventus | scudetto a un passo | Bologna rimontato da 0-1 a 3-1

DIRETTA/ Juventus-Bologna - risultato finale 3-1 - streaming video e tv : i bianconeri prenotano lo scudetto! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole assolutamente sottovalutare i felsinei.

Juventus Campionessa d’Italia oggi se… Tutte le combinazioni di Napoli-Torino : i bianconeri possono vincere lo scudetto : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 3-1 nell’anticipo della 36^ giornata di Serie A e ha ormai messo le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno 7 punti di vantaggio sul Napoli e possono confermarsi Campioni d’Italia già domenica 6 maggio. I ragazzi di Max Allegri possono trionfare con anticipo nel caso in cui i partenopei non riuscissero a battere il Torino al San Paolo. Queste le combinazioni che permetterebbero alla ...

Juventus-Bologna : dalle 20 - 45 La Diretta I bianconeri cercano il math point scudetto : Si gioca a Torino l'anticipo del sabato sera, tra Juventus e Bologna: i bianconeri, che grazie alla vittoria sull'Inter e alla contestuale sconfitta del Napoli a Firenze la scorsa settimana sono ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia e Juventus vincono - spareggio vicino per lo Scudetto : Non cambia la situazione in vetta alla graduatoria del campionato di Calcio femminile di Serie A ad una giornata dal termine. Sempre Juventus e Brescia davanti a tutte, con gli stessi punti, e lo spareggio potrebbe diventare realtà. La Vecchia Signora, impegnata sul campo del Chievo, ha ottenuto i tre punti vincendo l’incontro 2-0 per effetto delle marcature di Aurora Galli ed Arianna Caruso. Una prestazione solida quella delle ragazze di ...

Juventus e Napoli - rush finale per lo scudetto Video : 3 La partita scudetto non è finita. A 270' dalla fine del campionato di Serie A, prosegue la corsa di Juventus e Napoli verso il tricolore. Quattro i punti di distanza fra bianconeri e azzurri, ma nove quelli ancora in palio. Avvincente il rush finale [Video] che vedra' i campioni d'Italia in carica affrontare prima il Bologna a Torino, poi la Roma in trasferta e il Verona nuovamente fra le mura amiche. Due partite in casa anche ...

Juventus - Höwedes in bilico : 'Il futuro? Prima lo scudetto' : TORINO - Non è stata una stagione fortunata, quella di Benedikt Höwedes, ma nonostante i tanti problemi fisici e le poche presenze , 3 partite e 1 gol: Crotone, Sampdoria e Napoli, a Vinovo ...

Juventus - orgoglio Höwedes : 'Qui non si molla mai - voglio il primo scudetto' : 'Finora ho vinto solo una Coppa di Germania ' , ricorda ai microfoni di Sky l'ex difensore dello Schalke 04 , che con la nazionale tedesca si è però laureato campione del Mondo. Per lui è la prima ...

Howedes : 'Vincere lo scudetto con la Juventus sarebbe fantastico' : 'Vincere lo scudetto sarebbe fantastico, e per me sarebbe la prima volta. Speriamo di giocare bene queste ultime gare e di alzare al cielo il trofeo'. Al termine di una stagione contraddistinta dagli ...

Juventus - Höwedes : 'Vogliamo lo scudetto - fino alla fine. Che mentalità!' : Tutto questo ci rende molto orgogliosi", ha concluso il difensore bianconero nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport. SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Napoli-Juventus - continua la furia di De Magistris : “hanno deciso di farci perdere lo scudetto” : In casa Napoli è sempre più alta la delusione dopo le decisioni arbitrali in occasione della gara Inter-Juventus che hanno compromesso la corsa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. continua la furia da parte del sindaco Luigi de Magistris, ecco il messaggio sui social: “La squadra, i tifosi e la città si meritano lo Scudetto. A livello etico e sportivo lo meritano. L’aritmetica non ci ha ancora condannati, ma non lo stiamo perdendo ...

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.

Juventus - Allegri/ Il tecnico bianconero prepara il rush finale per lo scudetto e la Coppa Italia : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:18:00 GMT)

Juventus news - scudetto ed Emre Can in tasca : Alla Vecchia Signora mancano solo cinque punti per festeggiare il Tricolore, ma guai a sottovalutare l'impegno con il Bologna. Intanto, non sembrano esserci più dubbi sul futuro , bianconero, di Emre ...