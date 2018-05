Juventus-Bologna | “Non avete cuore” | il clamoroso sfogo di Massimiliano Allegri

calcioweb.eu

: #JuveBologna, i convocati bianconeri! - juventusfc : #JuveBologna, i convocati bianconeri! - romeoagresti : #Juventus: non convocato #Howedes per la sfida con il Bologna a causa di un trauma distrattivo alla regione addutto… - juventusfc : La Juventus è l’avversaria contro cui il Bologna ha sia pareggiato (48) che perso (70) più partite nel massimo camp… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Lavince ma non convince nemmeno…cuore“.letteralmente senza voce si gira così verso la sua panchina ad una manciata di minuti dalla fine di. Unodurissimo che arriva quando la sua squadra era avanti 3-1 ma evidente non ha convinto la prestazione. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport: “Non è ancora fatta per lo Scudetto, ma abbiamo fatto un grosso passo in avanti: ci mancano tre punti per la matematica. Ilstasera ha fatto una buona partita, si è difeso bene e noi ci abbiamo messo del nostro con quel pasticcio, per fortuna abbiamo reagito. Douglas Costa determinante? È uno di quei giocatori che fa la differenza, che spacca le partite: stanotte gli è nata la bambina, ha riposato poco e quindi l’ho fatto partire dalla panchina per sfruttarlo a gara in corso. Dybala sotto i suoi ...