Juventus-Bologna 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/20 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Arbitro e fortuna aiutano (ancora una volta) la Juventus : Bologna incredibilmente penalizzato - finale di stagione condizionato a favore dei bianconeri [FOTO] : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

DIRETTA/ Juventus-Bologna (risultato finale 3-1) streaming video e tv : i bianconeri prenotano lo scudetto! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole sottovalutare i felsinei(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:30:00 GMT)

Anticipo Serie A - Juventus-Bologna 3-1 : 22.38 Juventus sempre più vicina al settimo scudetto consecutivo. Allo 'Stadium', battuto 3-1 il Bologna: è +7 sul Napoli Primo tempo complicato per i bianconeri che faticano a fare gioco. E al 26' Irrati concede il rigore al Bologna per un fallo di Rugani su Crisetig. Dal dischetto segna Verdi (30'). Su cross di Cuadrado,clamorosa autorete di De Maio (53'). I felsinei centrano il palo su tiro di Krafth deviato da Buffon (59'). Al 64' cross ...

Juventus-Bologna : 3-1 La Diretta Dybala chiude il match : Si gioca a Torino l'anticipo del sabato sera, tra Juventus e Bologna: i bianconeri, che grazie alla vittoria sull'Inter e alla contestuale sconfitta del Napoli a Firenze la scorsa settimana...

Juventus - Bologna 3-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali cronaca minuto per minuto QUI Juventus Qualche piccolo problema per Allegri che dovrà rinunciare a Pjanic e, con tutta probabilità a Mandzukic. La sua squadra potrebbe ...

Incredibile Juventus-Bologna - fallo di Khedira sul gol del 2-1 : la squadra di Donadoni furiosa [FOTO] : In campo Juventus e Bologna per la giornata di Serie A, il Bologna passa in vantaggio con un rigore di Verdi, la squadra di Massimiliano Allegri è stata graziata, il fallo di Rugani era da ultimo uomo e quindi nettamente da cartellino rosso. Non essendoci i presupposti per prendere il pallone, l’intervento di Rugani sarebbe da punire con la massima sanzione e quindi con il cartellino rosso. Nel secondo tempo altro intervento clamoroso, netto ...

DIRETTA/ Juventus-Bologna - risultato live 1-1 - streaming video e tv : autogol di De Maio! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole assolutamente sottovalutare i felsinei.

Juventus - Bologna 1-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali cronaca minuto per minuto QUI Juventus Qualche piccolo problema per Allegri che dovrà rinunciare a Pjanic e, con tutta probabilità a Mandzukic. La sua squadra potrebbe ...

Juventus-Bologna 1-1 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Bologna, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA/ Juventus-Bologna (risultato live 1-1) streaming video e tv : autogol di De Maio! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole sottovalutare i felsinei(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:51:00 GMT)

Juventus graziata contro il Bologna - manca il rosso a Rugani! [FOTO] : Si sta giocando la gara di campionato tra Juventus e Bologna, incredibile risultato all’intervallo con il vantaggio ospite grazie alla rete di Verdi su calcio di rigore. La squadra di Massimiliano Allegri è stata graziata, il fallo di Rugani era da ultimo uomo e quindi nettamente da cartellino rosso. Non essendoci i presupposti per prendere il pallone, l’intervento di Rugani sarebbe da punire con la massima sanzione e quindi con il ...

DIRETTA/ Juventus-Bologna - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Verdi su rigore gela l'Allianz Stadium! : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video e tv: bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole assolutamente sottovalutare i felsinei.

Juventus-Bologna : 0-1 La Diretta Verdi sblocca su rigore : Si gioca a Torino l'anticipo del sabato sera, tra Juventus e Bologna: i bianconeri, che grazie alla vittoria sull'Inter e alla contestuale sconfitta del Napoli a Firenze la scorsa settimana sono ...