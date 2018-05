Juventus-Bologna 3-1 | bianconeri ad un passo dal tricolore Allegri | “Mancano ancora 3

Juventus-Bologna - “Non avete cuore” : il clamoroso sfogo di Massimiliano Allegri : La Juventus vince ma non convince nemmeno… Allegri. “Non avete cuore“. Massimiliano Allegri letteralmente senza voce si gira così verso la sua panchina ad una manciata di minuti dalla fine di Juventus-Bologna. Uno sfogo durissimo che arriva quando la sua squadra era avanti 3-1 ma evidente non ha convinto la prestazione. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport: “Non è ancora fatta per lo Scudetto, ma abbiamo fatto un grosso ...

Serie A Juventus-Bologna 3-1 - il tabellino : TORINO - Vittoria in rimonta per la Juventus : 3-1 sul Bologna nell'anticipo della trentaseiesima giornata di campionato. I rossoblù passano per primi in vantaggio con Verdi nel primo tempo, su calcio ...

Serie A - Juventus-Bologna 3-1 : Douglas Costa firma la rimonta scudetto : TORINO - Douglas Costa batte Bologna 3-1. Il peso del fuoriclasse brasiliano fa saltare per aria la bilancia della partita, sbattendone fuori il Bologna che fin lì stava combattendo in modo onorevole. ...

Juventus-Bologna 3-1 : rigore di Verdi - poi autogol De Maio - Khedira e Dybala : Il viaggio dall'Inferno al Paradiso può essere molto breve. Per la Juventus è durato in tutto venti minuti, il tempo di raddrizzare una partita, quella col Bologna, che era cominciata male e mettere ...

Juventus-Bologna 3-1 - il tabellino : Juventus-Bologna 3-1 PRIMO TEMPO 0-1 MARCATORI : Verdi , B, al 30' p.t. su rigore; autogol di De Maio , B, al 6', Khedira , J, al 18', Dybala al 24' s.t. JUVENTUS , 3-5-2, : Buffon; Rugani, Barzagli, ...

Juventus-Bologna - le pagelle : Douglas Costa super - male Rugani e Keita : Segna una rete, nell'economia dell'incontro, pressoché vitale. MARCHISIO 6 : Non accelera oltremisura, anche perché " forse " la benzina è poca. Dà ordine alla manovra, ma spesso e volentieri si ...

Il Bologna spaventa la Juventus. Ma i bianconeri vincono 3-1 in rimonta : La Juventus di Massimiliano Allegri va sotto contro il Bologna di Roberto Donadoni ma ha poi la forza mentale e la calma per recuperare e vincere 3-1. I bianconeri, infatti, hanno subito la rete del vantaggio degli ospiti siglato da Simone Verdi su calcio di rigore per fallo di Rugani su Crisetig. Nel secondo tempo, però, l'autorete di De Maio e le reti di Khedira e Dybala, entrambi su assist dello scatenato Douglas Costa, hanno consegnato tre ...

Juventus - scudetto a un passo : Bologna rimontato da 0-1 a 3-1 : Felsinei avanti nel primo tempo con un rigore di Verdi, poi nella ripresa si scatenano i bianconeri, ispirati da un super Douglas Costa: pari su autogol di De Maio, Khedira raddoppia, Dybala fa tris. Bianconeri ora a +7 sul Napoli a due giornate dalla fine

Juventus-Bologna 3-1 : pagelle e tabellino : Juventus-Bologna, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Video Gol Juventus-Bologna 3-1 : Highlights e Tabellino Serie A 5-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Bologna 2-1: Cronaca e Video Gol Verdi, aut. De Maio, Khedira, Dybala e Highlights Partita 35^ Giornata Serie A 5 Maggio 2018. Seppur in rimonta e con qualche rischio di troppo, la Juventus sconfigge il Bologna di Donadoni e mantiene il suo vantaggio sul Napoli in classifica, anche se con una partita in più. I padroni di casa dominano tutto il primo tempo, ma senza riuscire a pungere, anzi: Khraft colpisce il ...

Juventus-Bologna 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/20 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Arbitro e fortuna aiutano (ancora una volta) la Juventus : Bologna incredibilmente penalizzato - finale di stagione condizionato a favore dei bianconeri [FOTO] : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...