Juventus-Bologna | 0-1 La Diretta Verdi sblocca su rigore

Juventus graziata contro il Bologna - manca il rosso a Rugani! [FOTO] : Si sta giocando la gara di campionato tra Juventus e Bologna, incredibile risultato all’intervallo con il vantaggio ospite grazie alla rete di Verdi su calcio di rigore. La squadra di Massimiliano Allegri è stata graziata, il fallo di Rugani era da ultimo uomo e quindi nettamente da cartellino rosso. Non essendoci i presupposti per prendere il pallone, l’intervento di Rugani sarebbe da punire con la massima sanzione e quindi con il ...

Juventus-Bologna 0-1 LIVE - Verdi di classe supera Buffon : Juventus-Bologna LIVE – Dopo la gara tra Milan e Verona continua il programma della 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Bologna, l’intenzione della squadra di Massimiliano Allegri è quella di avvicinarsi allo scudetto mentre gli uomini di Donadoni sperano di concludere al meglio il campionato. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Juventus: Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Asamoah; ...

