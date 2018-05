Juventus | Barzagli | ' Scudetto? L' 80% lo abbiamo portato a casa'

Juventus - la differenza è nel fattore umano : che forza le lacrime di Barzagli : TORINO - Colte da una telecamera che inquadrava l'abbraccio con Gigi Buffon , le lacrime di Andrea Barzagli a fine partita sono un dettaglio tanto piccolo quanto significativo della forza morale del ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

Inter-Juventus - il commento di Marotta : Dybala - Benatia e Barzagli : Inter e Juventus sono in campo per la gara del campionato di Serie A ma prima del match sono arrivate importanti dichiarazioni di Marotta a Premium: “Il cammino del Napoli quest’anno è stato straordinario, gli anni passati avevamo punti in meno ed eravamo nettamente più avanti sulle rivali. La differenza sta nell’avversario. Sono state dette tante cose in modo falso, non ci sono mai stati problemi nello spogliatoio. Per quanto riguarda la ...

Juventus - Allegri/ “Domani Barzagli e Mandzukic potrebbero giocare. Chi vince è un bravo ragazzo - chi perde.." : Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:28:00 GMT)

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Juventus - Barzagli / "I tifosi non ci hanno contestato. Ora deve venire fuori la nostra voglia di vincere" : Juventus, Barzagli: il difensore bianconero ci tiene a sottolineare che i tifosi ieri non hanno contestato i calciatori. Ora però deve emergere la voglia del gruppo di continuare a vincere.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Juventus - Barzagli : 'Nessuna contestazione : i tifosi ci hanno solo incitato' : 'Sono venuti per darci la loro fiducia, quindi è stata una giornata positiva al di là di quello che si può dire fuori', aggiunge il 36enne toscano ai microfoni di Sky Sport . 'Conosciamo l'importanza ...

Infortunio Barzagli/ Juventus - difensore ko dopo il Real Madrid : problema muscolare all'addome : Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:36:00 GMT)