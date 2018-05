Juve | firma Emre Can | la dirigenza fa filtrare

Inter-Juventus 2-3 La Diretta Higuain firma la rimonta - vantaggio bianconero : SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex ...

Inter-Juventus 1-1 LIVE - Icardi firma il pareggio di testa [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

Juventus - Allegri : "Distacco a +4 col Napoli? Un mese fa avrei firmato" : Massimiliano Allegri non fa drammi dopo l'1-1 di Crotone : lo scudetto sembrava chiuso all'intervallo, al 90' è riaperto. "Un mese e mezzo fa avrei messo la firma a +4 su scontro diretto. Ci sono ...

Napoli-Udinese 4-2. Milik e Tonelli firmano la rimonta - Juve a -4 : Il Napoli e Napoli vivono una notte pazzesca. La squadra di Sarri affonda due volte, va sotto prima per il gol di Jankto , al 41', poi per quello di Ingelsson , al 55', con in mezzo il pari di Insigne ...

Crotone-Juventus 0-1 La Diretta Alex Sandro firma il vantaggio : Crotone e Juventus si sfidano questa sera per la 33esima giornata di Serie A: i calabresi, reduci dalla sconfitta di misura a Marassi contro il Genoa di sabato scorso che ha complicato ulteriormente ...

LIVE Juventus-Sampdoria in DIRETTA : 3-0 - Khedira firma il tris : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, 32ma giornata della Serie A: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Appuntamento alle 18.00 . ...

La firma di Daniela Sabatino sulla vittoria del Brescia in casa della Juventus : Per Daniela Sabatino quella di ieri è la sesta rete stagionale , più due assist, che vale tanto nell'economia di un campionato che, a quattro giornate dalla fine, vede il suo Brescia ancora in lizza ...

Real Madrid-Juventus 0-3 La Diretta Matuidi firma il terzo gol : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la...

JuveNTUS SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ Champions League : risultati con Real - Matuidi firma il tris! : JUVENTUS si QUALIFICA SE... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la QUALIFICAzione in SEMIFINALE dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:57:00 GMT)

LIVE Real Madrid-Juventus - DIRETTA Champions League : 0-2 - Mandzukic firma una doppietta stellare! Si sogna l’impresa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real Madrid-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della rimonta impossibile al Santiago Bernabeu: dopo l’impresa compiuta dalla Roma contro il Barcellona, i Campioni d’Italia ci credono e proveranno a ribaltare il 3-0 maturato a Torino. Servirà battere i Campioni ...

Juve - Buffon : 'Da bimbo avrei firmato per giocare al Bernabeu l'ultima in Champions' : 'Domani ultima in Champions? È una possibilità ma non è una cosa che mi deprime o mi suscita pensieri negativi'. Così il portiere della Juventus Gigi Buffon sulla possibilità che domani contro il Real ...

Juventus-Milan 3-1 : Terzo gol firmato Dybala : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Juventus-Milan 2-1 La Diretta Vantaggio firmato da Cuadrado : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...