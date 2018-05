Juventus - Allegri rischia un’altra ‘frittata’ poi entra Douglas Costa e toglie le castagne dal fuoco : Si è concluso il secondo match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, successo da parte della Juventus contro il Bologna, non sono mancate le grandi polemiche. Il primo tempo si chiude sullo 0-1. entra Douglas Costa e cambia la partita, la Juventus ribalta tutto con un autogol di De Maio, la rete di Khedira e quella di Dybala. Finisce 3-1, la Juventus vince ma grazie ad arbitro e fortuna. Allegri ha rischiato l’ennesima ...

Juve - entra Douglas Costa e ribalta la partita col Bologna : lo scudetto è vicino Classifica Milan - un poker per l’Europa : La squadra di Donadoni passa con un rigore di Verdi, «rimediano» un autogol di De Maio, poi Khedira e Dybala: Napoli a -7, se perde con il Torino assegna già tricolore

Juve - 10 punti di sutura per Mandzukic per l'entrata di Vecino : Su Instagram il croato ha pubblicato la foto del taglio a ridosso del piede per l'intervento costato il rosso al nerazzurro

Juve-Napoli - Zoff : 'Dybala o Insigne? Li vorrei entrambi. E l'effetto Stadium conta' : Dino Zoff , doppio ex di Juventus-Napoli , ha parlato della partita-scudetto a La Gazzetta dello Sport : ' Chi eviterei tra Dybala e Insigne? Entrambi perché sono fortissimi. Ma al tempo stesso le grandi sfide sono elettrizzanti perché in campo ci sono i migliori. Sono decisivi nella stessa ...

Juventus - le strategie di mercato : chi entra e chi esce : 1 di 3 Successiva TORINO - E dunque l'amministratore delegato Beppe Marotta non preclude alcuna possibilità, anzi dà concretezza persino ai... miraggi. E' chiaro, però, che buona parte delle strategie ...

Polveriera Juventus - è la fine di un ciclo : nuovo allenatore - dieci partenze (via anche i top) ed innesti in entrata non entusiasmanti : Polveriera Juventus, AL VIA LA RIVOLUZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE – La Juventus ha fatto un passo avanti verso lo scudetto dopo il successo nella gara di campionato contro la Sampdoria ma la corsa è ancora apertissima, in arrivo infatti lo scontro decisivo contro il Napoli. Ma la Juventus non può dimenticare l’eliminazione nella gara di Champions League contro il Real Madrid, la gara di ritorno non ha fatto altro che aumentare i ...

Juventus. Allegri : "Grazie Pjanic... se no Douglas non entrava" : Ma credevo che questa fosse la gara giusta per lui: ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo ...

Juve - Del Piero attacca Buffon : 'Incomprensibili le parole sull'arbitro. cosa c'entra la gara d'andata?' : Alessandro Del Piero contro Gigi Buffon . Nel salotto di Sky Sport l'ex bandiera della Juventus ha commentato, criticandole le dichiarazioni post Real-Juventus del portiere espulso dall'arbitro Micheal Oliver per proteste dopo il rigore concesso per fallo di ...

INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Problema la tallone - al 17' entra Lichtsteiner (Real Madrid Juventus - Champions League) : Real Madrid Juventus, INFORTUNIO De SCIGLIO: Champions League, il terzino bianconero sostituito dopo 17' dal Lichtsteiner a causa di un colpo subito al tallone(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:42:00 GMT)

Moviola Benevento-Juve - c'erano entrambi i rigori : BENEVENTO - I principali episodi da Moviola di Benevento-Juventus 2-4, anticipo della 31esima giornata di Serie A , arbitro Pasqua, : entrambi corretti i rigori concessi alla Juve. Nessun dubbio sul ...

Juventus-Milan 1-1 : traversa Calhanoglu! Entra Kalinic LIVE : Serie A, Juventus-Milan: cronaca LIVE secondo tempo 1 Ripreso il match all'Allianz Stadium di Torino! Allegri leva Lichtsteiner e mette Douglas Costa . 5 Tiro-cross di Suso dopo una buona azione ...

Diretta / Juventus Milan Primavera (risultato finale 0-0) : deludente pareggio per entrambe : Diretta Juventus Milan Primavera: info streaming video e tv. Big match per la 24^ giornata del campionato giovanile: si torna in campo dopo la Viareggio Cup 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:52:00 GMT)