Juve | Allegri | Douglas è uno che ti spacca le partite

Juventus-Bologna 3-1 - bianconeri ad un passo dal tricolore. Allegri : “Mancano ancora 3 punti…” : Juventus-Bologna 3-1- Dopo il netto successo del Milan nel match delle 18:00 contro il Verona, 4-1 il finale, la Juventus batte 3-1 il Bologna e si avvicina in maniera aritmetica al suo 7° scudetto consecutivo. Verdi spaventa i bianconeri nel primo tempo su calcio di rigore, rimonta bianconera completata dall’autogol di De Maio, poi Khedira […] L'articolo Juventus-Bologna 3-1, bianconeri ad un passo dal tricolore. Allegri: ...

Juve - Allegri : 'Grosso passo avanti verso lo scudetto' : 'Non è ancora fatta per lo scudetto, ma abbiamo fatto un grosso passo in avanti: ci mancano tre punti per la matematica'. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sul ...

Juventus-Bologna - “Non avete cuore” : il clamoroso sfogo di Massimiliano Allegri : La Juventus vince ma non convince nemmeno… Allegri. “Non avete cuore“. Massimiliano Allegri letteralmente senza voce si gira così verso la sua panchina ad una manciata di minuti dalla fine di Juventus-Bologna. Uno sfogo durissimo che arriva quando la sua squadra era avanti 3-1 ma evidente non ha convinto la prestazione. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport: “Non è ancora fatta per lo Scudetto, ma abbiamo fatto un grosso ...

Juventus - Allegri rischia un’altra ‘frittata’ poi entra Douglas Costa e toglie le castagne dal fuoco : Si è concluso il secondo match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, successo da parte della Juventus contro il Bologna, non sono mancate le grandi polemiche. Il primo tempo si chiude sullo 0-1. entra Douglas Costa e cambia la partita, la Juventus ribalta tutto con un autogol di De Maio, la rete di Khedira e quella di Dybala. Finisce 3-1, la Juventus vince ma grazie ad arbitro e fortuna. Allegri ha rischiato l’ennesima ...

Juve - Allegri e il doppio poker. Mercoledì a caccia della 4ª Coppa Italia : E adesso, al netto della scaramanzia, il poker sembra servito. E Max Allegri può cercarne un altro, di poker, mai riuscito a nessuno. La vittoria sul Bologna avvicina ulteriormente la Juventus allo ...

Juventus Bologna / Streaming video e diretta tv : Allegri vs Donadoni. Probabili formazioni - quote e orario : diretta Juventus Bologna, info Streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole sottovalutare i felsinei(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:39:00 GMT)

Juventus - Douglas Costa : 'Venire qui è stata la scelta migliore della mia vita - cresciuto con Allegri' : Devo tanto a questo sport, è rapido e con passaggi corti e mi piace. Gara persa apposta in Ucraina? Chiariamo, non ho mai detto di averla persa apposta. Nel primo tempo vincevamo con tante riserve, ...

Milan-Verona e Juventus-Bologna - le formazioni : quante novità per Allegri : Milan-Verona- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 36a giornata di Serie A. Milan e Verona apriranno le danze alle ore 18:00. Rossoneri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Europa League. Ospiti all’ultimo appello per restare aggrappati alla Serie A. Occhio anche al match delle 20:45 tra Juventus e […] L'articolo Milan-Verona e Juventus-Bologna, le formazioni: quante novità per ...

Juventus - non tramonta l'idea Ancelotti se via Allegri : C'è un'idea che affascina da tempo i dirigenti della Juventus: il ritorno di Ancelotti, in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico emiliano rappresenterebbe una primissima scelta per l'...

Dybala tentato dal Bayern Monaco? Allegri : "Ha voglia di dare ancora molto alla Juve" : Dalla Germania rimbalza la voce di un'offerta dei bavaresi da 100 milioni per la Joya. Il 10 bianconero però pensa solo al finale di stagione e a conquistarsi la convocazione per i prossimi Mondiali

Juventus - Allegri/ "Tagliavento? In Italia ci piace fare un po' commedia" : Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato la gara contro il Bologna in conferenza stampa: le parole del tecnico bianconero sul siparietto con Tagliavento dopo la sfida con l'Inter(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:22:00 GMT)

Allegri in seguito allo scandalo di Inter-Juventus - dopo il danno c’è anche la beffa : “in Italia piace fare commedia” : La Juventus prova ad avvicinarsi allo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, non sono mancate le polemiche per gli errori arbitrali di Orsato dopo la gara tra Inter e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa: “Con le polemiche si convive. La Juventus ha fatto fino a questo momento 88 punti, qualche punto in più dell’anno scorso. Il campionato è aperto ...

Allegri : 'Alla Juve sto benissimo' : 'Sono legato alla Juve e sto bene alla Juventus. Non ci sono altre cose da dire. L'unica cosa che conta e' arrivare al settimo scudetto e poi alla Coppa Italia che sarebbe un'altra soddisfazione'. ...

Allegri - legato a Juve - qui sto benissimo : ANSA, - TORINO, 4 MAG - "Sono legato alla Juventus e sto benissimo alla Juventus". Massimiliano Allegri rimanda alla fine della stagione i discorsi relativi al suo futuro. "In questo momento l'unica ...