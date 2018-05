Italia | una volta ogni tre giorni un bambino è vittima di abusi sessuali

Giro d'Italia - da Haifa a Tel Aviv una tappa per velocisti : Viviani ci prova : Oggi seconda tappa del 101° Giro d'Italia: Haifa-Tel Aviv, km 167. Frazione pianeggiante per velocisti. Si parte dalla città più a nord di Israele per toccare Cesarea, con il teatro romano aperto sul ...

Skipper Italiano disperso in barca nell’Atlantico - nessuna notizia dal 2 maggio La mappa : Tam tam social per sollecitare le ricerche in mare delle autorità portoghesi. Con lui disperso anche un marinaio romeno, ritrovati i resti dell’imbarcazione. La moglie dello Skipper al Corriere: «C’è una zattera di salvataggio, lui non molla». L’ultimo sms: «L’Oceano,spettacolo infinito»

GIRO D'Italia 2018 - DUMOULIN VINCE LA CRONO DI GERUSALEMME/ La prima maglia rosa : "Oggi una giornata perfetta" : GIRO D'ITALIA 2018, domani il via della 101esima edizione: Fabio Aru lancia la sfida, ma volano parole grosse tra Chris Froome e Tom DUMOULIN sul doping(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:04:00 GMT)

Per il 75% delle manager Italiane il lavoro è una realizzazione personale : Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Per il 75% delle manager italiane, il lavoro rappresenta innanzitutto una realizzazione personale, oltre a rispondere ovviamente a necessità contingenti. Per le donne, ancor più che per gli uomini, costituisce anche un 'banco di prova' delle capacità personali. N

Il Giro d'Italia parte subito con una caduta illustre. Che gara sarà : ?È partito da Gerusalemme l’edizione numero 101 del Giro d’Italia, che insieme al Tour de France e la Vuelta a Espana è una delle tre corse a tappe ciclistiche più importanti del mondo. La corsa rosa parte all’estero per la tredicesima volta: questa volta è toccato a Israele, che è la prima location extraeuropea della corsa. L’edizione numero 100 è stata vinta ...

Skipper e marinaio Italiani dispersi su una barca a vela tra le Azzorre e Gibilterra : Uno Skipper spezzino di 53 anni, Aldo Revello, risulta disperso, insieme ad un suo amico marinaio, Antonio Voinea, dal 2 maggio. A dare l’allarme è la moglie dello Skipper, Rosa Cilano. I due erano di ritorno dalla Martinica con destinazione Spezia a bordo di una barca a vela di 14 metri, Bright. A quanto risulta la barca è dispersa nel tratto di mare compreso tra le Isole Azzorre e Gibilterra. L'articolo Skipper e marinaio italiani dispersi su ...

Una marchetta chiamata "Giro d'Italia" : Una squallida operazione di "sport-washing", l'uso spregiudicato dello sport per lavare l'immagine di un governo razzista e guerrafondaio che vuole celebrare sciovinisticamente il settantesimo ...

Giro d'Italia 2018 streaming video-tv : Froome alle prese con una caduta! - 1tappa Gerusalemme - : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video, orario, percorso e vincitore della 1tappa. La Grande partenza è attesa a Gerusalemme.

Questi sono i borghi più belli d'Italia. Una guida : Arrone Attraverso questo sistema integrato di comunicazione, il mondo dei borghi si presenta al grande pubblico, permettendo alle persone di ritrovarsi protagoniste di questo patrimonio d'eccellenza. ...

Giro d’Italia 2018 - prima tappa Gerusalemme-Gerusalemme : subito una cronometro individuale importante per la classifica : Tutto pronto per la grande partenza del Giro d’Italia 2018. Finalmente si comincia, da Israele: prima tappa subito insidiosa in chiave classifica generale. Una cronometro individuale nei pressi di Gerusalemme: frazione tutt’altro che semplice che deve essere affrontata con la massima concentrazione per non perdere troppo spazio. Ovviamente aperta anche la caccia alla prima Maglia Rosa, per gli scalatori l’obiettivo è limitare i ...

Gb - studente Italiano picchiato a sangue da una baby gang : Il pestaggio è avvenuto a Cambridge. Il giovane, che ha postato su Facebook diverse foto in cui appare col volto tumefatto, ha detto di non essere arrabbiato: "Non nutro rancore. Anzi, mi dispiace per loro"

Cambridge - studente Italiano pestato da una baby gang : Nonostante la violenza subita il ragazzo ha detto: "Voglio solo dire che non sono arrabbiato. Non ho risentimenti o rancori verso i 3 adolescenti che mi hanno fatto questo in faccia. Anzi, mi dispiace per loro. Mi dispiace per l'intera classe sociale e per la generazione che rappresentano. .Continua a leggere