Italia d' argento nella 20 km ai Mondiali di marcia a squadre di Taicang

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia si arrende in Finale - trionfo della Russia. Maledizione d’argento : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere gli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (30-28; 26-24; 20-25; 26-24) nella Finale della rassegna continentale di categoria: l’atto conclusivo di questa competizione (fino all’anno scorso under 18) ci dice male per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, il trionfo manca dal 2001. La nostra Nazionale si ...

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : l’Italia apre con l’argento di Davide Di Veroli nella spada : L’Italia apre con una medaglia d’argento i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Verona. A salire sul podio iridato è stato Davide Di Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton. In precedenza il ...

Volley - polemiche velenose tra Roberto Piazza e Osmany Juantorena. La Pantera risolve : “Io non sono Italiano? Ti dedico l’argento olimpico” : Clima rovente nel mondo del Volley con il botta e riposta tra Roberto Piazza e Osmany Juantorena. Partiamo dall’antefatto: pochi giorni fa Beppe Cormio, direttore generale di Civitanova, aveva criticato l’allenatore del PGE Skra Belchatow, riferendosi a delle espressioni poco educate che il coach avrebbe rivolto a Osmany Juantorena lo scorso anno. Ieri la Lube e la formazione polacca si sono sfidate nel ritorno degli ottavi di finale ...

Asia Argento sui David di Donatello : “Li ringrazio di non avermi nominata. Fiera di non far parte della cricca del cinema Italiano” : Asia Argento twitta sulla cerimonia dei David di Donatello andata in onda ieri sera su RaiUno. Durante lo spettacolo, una serata al femminile con omaggi e tributi, nemmeno una menzione per l’attrice, che ha dato il via al movimento #metoo. E Asia su Twitter scrive: “ringrazio i #DavidDiDonatello di non avermi invitata e nemmeno citata ieri sera. Fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano. THE ...

Star Italiana demolisce Asia Argento : 'Ma quale maiale? Lei ha goduto' Video : Il caso Weinstein è stato la rivelazione pubblica da parte di molte donne di accuse di molestie e aggressioni sessuali da parte del big dell'industria del cinema, Harvey Weinstein. Nell'ottobre 2017 il New York Times pubblica sul giornale l'accusa di una dozzina di donne dello spettacolo a Weinstein, da quel giorno in poi anche altre donne si sono aggiunte alla lista e il caso è diventato internazionale. In Italia, ad esempio, il caso che ha ...

Alessandra Cantini - ex Forza Italia/ “Asia Argento? Meglio Weinstein - le donne usano gli uomini e poi...” : La giovane attrice Alessandra Cantini si schiera dalla parte del produttore americano Weinstein attaccando l’atteggiamento di Asia Argento e delle moderne femministe.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:53:00 GMT)

Alessandra Cantini - ex candidata di Forza Italia : "Weinstein? Non è un maiale. Asia Argento ha goduto di ciò che ha ottenuto. : "Meglio Weinstein di Asia Argento. Le donne prima usano gli uomini poi li rovinano". In un'intervista a "La Zanzara" su Radio 24, Alessandra Cantini - attrice e candidata i Forza Italia nel 2015 per la Regione Toscana - dice la sua sul caso molestie che ha investito il mondo di Hollywood e su quello che definisce un "nuovo femminismo che sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore"."Asia Argento? È una donna che ha ottenuto un ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 - Manuel Pozzerle conquista l’argento nello snowboard! L’Italia vince la terza medaglia : Manuel Pozzerle ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro, già Campione del Mondo nella categoria SB-UL di snowboard, si è dovuto arrendere soltanto all’australiano Simone Patmore precedendo sul podio lo statunitense Mike Minor. Il 39enne (ha spento le candeline lo scorso 4 febbraio) di origini veronesi è stato il primo italiano capace di vincere il titolo ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e spadisti e il bronzo dei fiorettisti : Ultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2018 a Sochi. L’Italia vince il medagliere con un bottino di venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi) e le ultime sono arrivate oggi grazie alle prove a squadre di sciabola femminile, spada e fioretto maschile nella categoria Giovani. sciabolatrici d’argento. Il quartetto azzurro formato da Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia si è ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Argento all'Italia nella fossa olimpica : L'azzurro, alla sua seconda partecipazione in una coppa del mondo senior, si è messo al collo un pesantissimo Argento. Brindisino di San Pancrazio, ventuno anni e tesserato con il Gruppo Sportivo ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : è sempre grande Italia. Spadisti d’oro e fiorettisti d’argento : Aumenta il bottino di medaglie dell’Italia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella quinta giornata si è chiuso il programma degli Under 17 (categoria Cadetti) e sono arrivati nelle gare a squadre l’oro degli Spadisti e l’argento dei fiorettisti. Il quartetto degli Spadisti, formato da Davide Di Veroli e da Simone Greco, Filippo Armaleo ed Alessandro Gabriolo, si è laureato Campione ...