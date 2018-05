Irama canta Coez e De Gregori con un tuffo tra il pubblico | video cover e Un giorno in più

AMICI 2018 - Irama VINCITORE TERZA PUNTATA/ Nessun eliminato - il cantautore conquista tutti : il gesto per Einar : Nella TERZA PUNTATA del serale di AMICI 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Amici 17 terza puntata diretta : Irama canta Che vuoi che sia : [live_placement]MARADONA OSPITE... BALLERA' CON BELEN Amici 17 terza puntata 21 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaAmici 17 terza puntata diretta: Irama canta Che vuoi che sia pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 22:16.

Alessandra Amoroso/ Incantata da Irama (Amici serale 2018) : Alessandra Amoroso fa parte della giuria esterna di Amici di Maria De Filippi. La cantante salentina ha apprezzato molto l'esibizione di Irama della Squadra Bianca.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Irama canta E penso a te di Lucio Battisti (video) : i commenti dei giudici - dalla Amoroso a Ermal Meta : Irama canta E penso a te di Lucio Battisti al serale di Amici di Maria De Filippi. Durante la prima puntata di sabato 7 aprile, Irama si è esibito due volte: la prima sulle note del singolo inedito Che ne sai, la seconda su uno storico successo di Lucio Battisti, E penso a te. Irama canta E penso a te di Lucio Battisti nel corso della seconda fase, nell'ultima prova di canto contro Biondo della squadra blu che ha proposto una interpretazione ...

Irama/ Umiti "Umiltà o voglia di popolarità? Il cantante si è rimesso in gioco nel talent ma... (Amici 2018) : Amici 17 potrebbe essere l'ultima carta da giocare per Irama che cerca la grande svolta per la sua già avviata carriera, arriverà davvero o la musica per lui è un capitolo chiuso?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:03:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 21 marzo. Irama : «Mi piacerebbe cantare con una pistola al posto del microfono» : Luca Tommassini e Irama - Amici 2018 Ad Amici 2018 continuano le lezioni in vista del prossimo speciale di sabato e, soprattutto, del Serale. Mentre la ‘crociata’ di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi nei confronti di Zic continua, Luca Tommassini incontra altri allievi, tra cui Irama, che confessa uno ’strano’ sogno. Amici 2018, continua la ‘crociata’ contro Zic Carlo Di Francesco raggiunge Zic in sala prove ...

Amici 2018 - daytime 21 marzo. Irama : «Mi piacerebbe cantare con una pistola al posto del microfono» : Luca Tommassini e Irama - Amici 2018 Ad Amici 2018 continuano le lezioni in vista del prossimo speciale di sabato e, soprattutto, del Serale. Mentre la ‘crociata’ di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi nei confronti di Zic continua, Luca Tommassini incontra altri allievi, tra cui Irama, che confessa uno ’strano’ sogno. Amici 2018, continua la ‘crociata’ contro Zic Carlo Di Francesco raggiunge Zic in sala prove ...

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mess (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mes e canta per la prima volta una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mes (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mes e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.

Irama/ Amici 17 - il cantante a rischio eliminazione. Il sogno di scrivere un disco in giro per il mondo : IRAMA, Amici 17: il cantante è a rischio eliminazione dopo la sconfitta della squadra del Fuoco avvenuta durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:30:00 GMT)