Inzaghi | “gara con Atalanta importante ma non decisiva”

(Di sabato 5 maggio 2018) “La prossima domenica non sarà decisiva per il nostro campionato, ma la gara con l’per noi sarà sicuramente importantissima perché dobbiamo dar seguito alle ultime prestazioni. Giocheremo contro una formazione che conosciamo bene: i bergamaschi sono ben allenati e vantano una buona organizzazione. Probabilmente, se non avessero avuto nel corso della stagione l’impegno infrasettimanale dell’Europa League, gli orobici si sarebbero giocati con noi un posto per la Champions League”. E’ l’opinione espressa dal tecnico della Lazio, Simone, alla vigilia della sfida contro la formazione di Gasperini, domani all’Olimpico. “Non dobbiamo dedicare energie utili a noi per guardare agli altri: dobbiamo pensare solo a noi ed alle nostre partite. Domani ci aspetta un match complicato da affrontare con voglia ed ...