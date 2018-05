Invecchiare bene si può IV – Rosina | tutti hanno diritto ad avere qualcuno che noti il

Ornella Vanoni da Fazio svela il segreto per Invecchiare bene : Ornella Vanoni ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, è stata molto diverte. Sin da quando, appena entrata in studio, ha imitato la postura di Luciana Littizzetto e ha raccontato i suoi esordi, al Piccolo di Milano, sotto la guida di Giorgio Strehler: «All’inizio avevo una paura tremenda di salire sul palco, non dico che speravo in un malore pur di non andare in scena, ma magari in qualche catastrofe naturale, senza ...