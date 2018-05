ilfattoquotidiano

: Intercettazioni, l’Anm torna all’attacco: “Riforma sbagliata, danneggia indagini e diritto di difesa” - fattoquotidiano : Intercettazioni, l’Anm torna all’attacco: “Riforma sbagliata, danneggia indagini e diritto di difesa” - Carmensic : RT @fattoquotidiano: Intercettazioni, l’Anm torna all’attacco: “Riforma sbagliata, danneggia indagini e diritto di difesa” - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Intercettazioni, l’Anm torna all’attacco: “Riforma sbagliata, danneggia indagini e diritto di difesa” -

(Di sabato 5 maggio 2018) A poco meno di due mesi dall’entrata in vigore della controversa riforma delle, un vero e proprio bavaglio per l’informazione, arriva l’ennesimo allarme dell’Anm. “Noi ci siamo espressi in maniera netta sulla nuova riforma sulle: è una riformaperchéleil diritto di difesa. Noi auspichiamo che il prossimo governo possa ripensare questa riforma, possare alla situazione precedente” dice il presidente Anm nazionale Francesco Minisci interpellato a margine della “Notte bianca della legalità”. Approvate dal governo una prima volta nel novembre scorso, le nuove norme si fanno segnalare per una particolare caratteristica: hanno raccolto le proteste sia dalla Anm che dall’Unione delle camere penali. In pratica la riforma dellenon piace né al sindacato ...