Intercettazioni | Anm | riforma dannosa | da ripensare

Intercettazioni - l’Anm torna all’attacco : “Riforma sbagliata - danneggia indagini e diritto di difesa” : A poco meno di due mesi dall’entrata in vigore della controversa riforma delle Intercettazioni, un vero e proprio bavaglio per l’informazione, arriva l’ennesimo allarme dell’Anm. “Noi ci siamo espressi in maniera netta sulla nuova riforma sulle Intercettazioni: è una riforma sbagliata perché danneggia le indagini e danneggia il diritto di difesa. Noi auspichiamo che il prossimo governo possa ripensare questa ...