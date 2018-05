Inter | Spalletti | ' La Champions? Dipende ancora tutto da noi'

Spalletti : “Inter-Juve? Non dico nulla” : “Su questa cosa qui, il ‘bandone’ è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro”: Luciano Spalletti non intende tornare sulla questione dell’arbitraggio di Inter-Juventus, e risponde con un termine toscano che sta per ‘saracinesca’. Il tecnico nerazzurro – alla vigilia della trasferta di Udine – non vuole alimentare altre polemiche, riconosce che e’ stata una settimana ...

Spalletti : 'Inter-Juve? L'unico responsabile sono io. Ci stiamo ancora male' : TORINO - 'Mi dispiace che a Santon sia andata addosso la critica in generale. Non ha alcuna responsabilità sul risultato finale. Unica vera responsabilità è la mia'. Alla vigilia della trasferta sul ...

Inter - Spalletti : "Juve? Colpa mia - ma ora 3 vittorie e sarà Champions" : A una settimana dalla sfida contro la Juventus l'Inter riparte da Udine. L'intenzione è quella di prendere tre punti ai friulani per tenere accesa la speranza Champions. "Bisogna reagire, non siamo ...

Inter - Spalletti : “Champions? dipende da noi” : “dipende ancora tutto da noi. Ciò che e’ successo nell’ultima partita doppiamo usarlo per essere più forti nelle prossime sfide”: lo dice l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus e alla vigilia della trasferta di Udine, prima delle tre partite finali che l’Inter è obbligata a vincere per agganciare il treno Champions. L'articolo Inter, Spalletti: “Champions? ...

Inter - Spalletti : 'Champions dipende ancora da noi. Usiamo sconfitta con la Juve per essere più forti' : I risultati clamorosi hanno limiti più sottili, un po' come il mondo. Queste ultime tre sfide possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso". Inter, la ...

Inter-Spalletti - arriva il rinnovo : insieme fino al 2021 : Inter-Spalletti- L’Inter si prepara a blindare Luciano Spalletti. Come si legge sull’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a prolungare il contratto al proprio allenatore fino al 2021. Una scelta già presa a prescindere dall’ipotetica qualificazione alla prossima Champions League. PROGETTO A LUNGO TERMINE La sensazione è che l’Inter voglia costruire attorno ...

L’Inter sceglie la continuità : i cinesi rinnovano con Spalletti sino al 2021 : L’Inter e la proprietà di Suning ha deciso: a Spalletti gli sarà rinnovato il contratto sino al 2021. Il lavoro del tecnico toscano nella prima stagione milanese è stato apprezzato nell’ambiente interista, da qui la proposta di rinnovo. Questo a prescindere dal finale di stagione che vede comunque i nerazzurri ancora convinti di poter centrare il quarto posto, che però passa non soltanto da un filotto di vittorie tra Udinese, ...

Inter - si va verso la conferma di Spalletti : Luciano Spalletti e l' Inter insieme anche nella prossima stagione. Secondo Sky Sport , il club nerazzurro è intenzionato a confermato il tecnico di Certaldo per continuare il progetto iniziato a inizio stagione.

Calciomercato Inter : Spalletti stregato dal giocatore - lo vuole nella sua rosa Video : L'#Inter è stata al centro delle ultime notizie calcistiche per le chiacchiere post partita con la Juventus. Archiviate cattive decisioni e sconfitta, i nerazzurri sono concentrati sul prossimo appuntamento in campionato che li mettera' di fronte ai ragazzi di Igor Tudor, allenatore dell'Udinese. I tre punti sono fondamentali ma potrebbero comunque non bastare. La speranza è infatti che le rivali Roma e Lazio possano essere fermate dalle ...

Calciomercato Inter : Spalletti stregato dal giocatore - lo vuole nella sua rosa : L'Inter è stata al centro delle ultime notizie calcistiche per le chiacchiere post partita con la Juventus. Archiviate cattive decisioni e sconfitta, i nerazzurri sono concentrati sul prossimo appuntamento in campionato che li metterà di fronte ai ragazzi di Igor Tudor, allenatore dell'Udinese. I tre punti sono fondamentali ma potrebbero comunque non bastare. La speranza è infatti che le rivali Roma e Lazio possano essere fermate dalle ...

Rafinha : 'All'Inter è tutto meraviglioso - ecco perché l'ho scelta. Su Spalletti...' : I Rolling Stones per me sono i migliori rocker al mondo e l'opportunità di conoscere Mick Jagger è stata magnifica'. L'ITALIANO - 'La lingua italiana? Capisco tutto, ma preferisco parlare in spagnolo.

Inter : Dalbert e Borja Valero contro l'Udinese - Spalletti ci pensa : Secondo quanto riporta Premium Sport , in occasione dell'allenamento di oggi un gruppo di tifosi dell 'Inter si è recato ad Appiano Gentile per complimentarsi con la squadra per la prova con la Juve. In vista della delicata ...

Inter - Wanda Icardi contro Spalletti su Twitter : MILANO - L' Inter dovrà riprendersi dalla clamorosa rimonta juventina negli ultimi minuti della pazzesca sfida di San Siro. La sconfitta per 3-2 arrivata in quel mondo è un dolore sportivo acuto per molti nerazzurri, a cominciare dal capitano Icardi che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime , sui social in molti hanno paragonato la sua delusione a quella ...

Inter-Juventus - polemiche post gara. Mandzukic mostra i segni. Bergomi-Spalletti che frecciatine! : Inter-Juventus, polemiche- Non mancano le polemiche a fine gara tra Inter e Juventus. I nerazzurri puntano il dito contro la direzione di gara di Orsato. Sotto processo il fallo di Vecino dopo 17 minuti costato il rossono al giocatore, e la mancata espulsione di Pjanic per doppia ammonizione. BERGOMI: “GARA TROPPO STRANA” L’ex bandiera nerazzurra […] L'articolo Inter-Juventus, polemiche post gara. Mandzukic mostra i ...