Inter-Spalletti | arriva il rinnovo | insieme fino al 2021

L’Inter sceglie la continuità : i cinesi rinnovano con Spalletti sino al 2021 : L’Inter e la proprietà di Suning ha deciso: a Spalletti gli sarà rinnovato il contratto sino al 2021. Il lavoro del tecnico toscano nella prima stagione milanese è stato apprezzato nell’ambiente interista, da qui la proposta di rinnovo. Questo a prescindere dal finale di stagione che vede comunque i nerazzurri ancora convinti di poter centrare il quarto posto, che però passa non soltanto da un filotto di vittorie tra Udinese, ...

Inter - si va verso la conferma di Spalletti : Luciano Spalletti e l' Inter insieme anche nella prossima stagione. Secondo Sky Sport , il club nerazzurro è intenzionato a confermato il tecnico di Certaldo per continuare il progetto iniziato a inizio stagione.

Calciomercato Inter : Spalletti stregato dal giocatore - lo vuole nella sua rosa Video : L'#Inter è stata al centro delle ultime notizie calcistiche per le chiacchiere post partita con la Juventus. Archiviate cattive decisioni e sconfitta, i nerazzurri sono concentrati sul prossimo appuntamento in campionato che li mettera' di fronte ai ragazzi di Igor Tudor, allenatore dell'Udinese. I tre punti sono fondamentali ma potrebbero comunque non bastare. La speranza è infatti che le rivali Roma e Lazio possano essere fermate dalle ...

Rafinha : 'All'Inter è tutto meraviglioso - ecco perché l'ho scelta. Su Spalletti...' : I Rolling Stones per me sono i migliori rocker al mondo e l'opportunità di conoscere Mick Jagger è stata magnifica'. L'ITALIANO - 'La lingua italiana? Capisco tutto, ma preferisco parlare in spagnolo.

Inter : Dalbert e Borja Valero contro l'Udinese - Spalletti ci pensa : Secondo quanto riporta Premium Sport , in occasione dell'allenamento di oggi un gruppo di tifosi dell 'Inter si è recato ad Appiano Gentile per complimentarsi con la squadra per la prova con la Juve. In vista della delicata ...

Inter - Wanda Icardi contro Spalletti su Twitter : MILANO - L' Inter dovrà riprendersi dalla clamorosa rimonta juventina negli ultimi minuti della pazzesca sfida di San Siro. La sconfitta per 3-2 arrivata in quel mondo è un dolore sportivo acuto per molti nerazzurri, a cominciare dal capitano Icardi che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime , sui social in molti hanno paragonato la sua delusione a quella ...

Inter-Juventus - polemiche post gara. Mandzukic mostra i segni. Bergomi-Spalletti che frecciatine! : Inter-Juventus, polemiche- Non mancano le polemiche a fine gara tra Inter e Juventus. I nerazzurri puntano il dito contro la direzione di gara di Orsato. Sotto processo il fallo di Vecino dopo 17 minuti costato il rossono al giocatore, e la mancata espulsione di Pjanic per doppia ammonizione. BERGOMI: “GARA TROPPO STRANA” L’ex bandiera nerazzurra […] L'articolo Inter-Juventus, polemiche post gara. Mandzukic mostra i ...

Inter-Juventus - Spalletti fa mea culpa : “ho sbagliato i cambi” : ”I cambi sono sbagliati, me ne prendo la responsabilità. Volevo sostituire Perisic che aveva chiesto il cambio. Poi mi ha detto che ce la faceva e c’era da fare partita difensiva, cosi’ ho deciso di sostituire Icardi con Santon’‘: Luciano Spalletti risponde così a una domanda sulla sostituzione Icardi-Santon che ha condizionato il derby d’Italia, vinto dalla Juventus. L'articolo Inter-Juventus, Spalletti fa ...

Inter - ora è rischio depressione. Spalletti - l'azzardo Santon non ha pagato : Cinque minuti che possono cambiare una Intera stagione. Una vittoria che avrebbe assunto i contorni dell'epica e che avrebbe proiettato l'Inter in un'estasi da Champions. Con lo scalpo della Juve, che ...

Inter - Spalletti : "Sconfitta immeritata - certe cose non si capiscono" : Il tecnico nerazzurro a Premium: "Ci vorranno giorni per smaltire il ko". In conferenza: "Cambi sbagliati, colpa mia"

Inter - disastro Spalletti : scudetto servito alla Juve su un piatto d'argento Video : 5 Mancano tre gare al termine del campionato di #Serie A 2017/2018 e, probabilmente, la #Juventus ha posto le basi per il suo 34° scudetto, settimo consecutivo, sul campo della sua più acerrima rivale. Nella lunga storia del derby d'Italia [Video], questa è stata delle partite più incredibili: l'#Inter ha perso tutto in 2' nel rocambolesco finale di gara, è stata sconfitta 2-3 [Video] dopo aver toccato con mano la vittoria, dopo ...