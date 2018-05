Insediato il nuovo vicario del questore | è Guglielmo Toscano

Ragusa - si è Insediato il nuovo vicario del questore : è Marina D'Anna : Si è insediato il nuovo vicario del questore di Ragusa , Primo Dirigente della Polizia di Stato, Marina D'Anna . Laureata in Giurisprudenza nel 1988 e abilitata all'esercizio della professione forense e ...

Regione Lazio : Insediato nuovo Consiglio : Saluti con Parisi e Lombardi, nessun cenno con Pirozzi Roma – Il primo Consiglio regionale del Lazio dell’undicesima legislatura si e’ Insediato . Il governatore, Nicola Zingaretti, entrando in Aula ha salutato i neo consiglieri. Strette di mano con gli sfidanti alla presidenza Stefano Parisi e Roberta Lombardi. Nessun cenno, invece, con Sergio Pirozzi, rimasto seduto in disparte per alcuni minuti. Folla all’interno ...