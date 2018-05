Infinity | i film e le serie tv in catalogo a maggio

Tutti pazzi per «Avengers : Infinity War» - film dei record : Non ce n’è stato per Paolo Sorrentino, e nemmeno per la compagine di filmoni americani. Avengers: Infinity War ha annientato ogni concorrenza. È schizzato in vetta ai box office internazionali ed è diventato un «caso» senza pari. https://twitter.com/starwars/status/991135006495072256 La pellicola, terzo capitolo della saga Marvel, è riuscita a incassare, nel mondo, la bellezza di 725 milioni di dollari in soli cinque giorni. La cifra, altissima, ...

Training Day - su Infinity la serie ispirata al film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington : Training Day è uno dei film più rappresentativi dei primi anni Duemila. Diretto da Antoine Fuqua, regista che si farà apprezzare nel tempo anche per opere come Brooklyn’s Finest e il dittico di The Equalizer, racconta il primo giorno di lavoro di uno scrupoloso agente della Polizia di Los Angeles. Affidato a un ambiguo poliziotto dell’antidroga con tanti anni di servizio alle spalle, si ritrova a compiere scelte che mettono in discussione il ...

Avengers : Infinity War - un anno fa Mark Ruffalo aveva svelato il finale del film! : Prima ha accidentalmente trasmesso uno streaming della premiere di Thor: Ragnarok tramite il suo Instagram e ora, col senno di poi, ne ha fatta una ancora più grossa. Durante un'intervista con Good ...

AVENGERS: Infinity War è una pietra miliare dell'universo cinematografico Marvel, chiamato a fare da spartiacque tra i primi dieci anni di attività e quanto verrà dopo.

Avengers : Infinity War - la recensione del film dei fratelli Russo : Per scrivere Infinity War, a quanto pare, c’è voluto un pool di ventisei sceneggiatori. I titoli di coda, come sempre per progetti di questa entità, ci sottopongono ad una fitta rete di nomi e cognomi che dura non meno di sei/sette minuti buoni, scorrendo peraltro a buon ritmo. Insomma, questi due vaghi accenni per dire che la posta in gioco, stavolta, va al di là dell’Universo Cinematico Marvel; c’è un modo di concepire la filiera produttiva ...

Avengers : Infinity War - in sala l’ultimo attesissimo film Marvel che festeggia i 10 anni : Attesa finita per i fan della saga. Arriva oggi in sala Avengers: Infinity War a firma di Anthony Russo e Joe Russo. Si tratta del terzo capitolo della saga che ha sbancato al box office. Al cinema la pellicola arriva in 900 copie con Walt Disney Pictures. Un caledoscopio in cui si si ritrovano tutti i supereroi possibili e immaginabili e questo per la più grande resa dei conti di tutti i tempi. Cast che merita da solo un ...

Avengers Infinity War - film al cinema : recensione e curiosità : Avengers Infinity War è tra i film al cinema in uscita mercoledì 25 aprile 2018. L’attesissimo nuovo capitolo della saga dei vendicatori Marvel vede tutti i personaggi del UCM combattere per una minaccia che li mette a durissima prova. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Avengers Infinity War, film al cinema: scheda TITOLO ...

"Avengers : Infinity War" - un film spartiacque che i fan non dimenticheranno : "Avengers: Infinity War" è esattamente la summa di tutto quanto abbia caratterizzato i cinecomic Marvel tanto amati dal pubblico negli ultimi dieci anni. E' la spettacolare apocalisse che i fan si aspettano che sia e forse qualcosa di più, alla luce dello spiazzante e memorabile finale.Da oggi, 25 aprile, arriva nelle sale, distribuito da Disney, e promette incassi record al botteghino. Tutto è abnorme in questa pellicola, fin dal budget ...

Avengers : Infinity War - 5 punti per prepararsi al film : E venne il giorno: il 25 aprile esce anche in Italia Avengers: Infinity War. Dopo 18 film e 10 anni di attesa, si iniziano a tirare le fila definitive nel Marvel Cinematic Universe, l’universo condiviso di trame e personaggi legati ai fumetti Marvel. La nuova pellicola riunirà un numero spropositato di attori come mai prima, tutti alleati contro la minaccia comune rappresentata da Thanos (Josh Brolin). Robert Downey Jr, il capostipite di ...

