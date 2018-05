India | voleva farsi un selfie con un orso | sbranato  VIDEO

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Pessima esperienza per un uomo che inuncon unferito: è stato sbranato dall’animale sotto gli occhi atterriti di alcuni passanti che hanno ripreso la sua tragica morte con i telefoni cellulari. E proprio uno di questiè stato pubblicato dal quotidiano britannico Independent, che riporta la notizia. E’ successo in, nel distretto di Nabarangpur dello Stato di Orissa (Est): l’uomo, Prabhu Bhatara, stava tornando da una festa di nozze a bordo di un suv con alcuni amici quando si è fermato per fare pipì e ha visto l’sul ciglio della strada. Ha dunque deciso di approfittarne perun, nonostante i suoi amici gli avessero giustamente sconsigliato di avvicinarsi all’animale ferito. L’uomo è stato attaccato non appena si è messo in posa accanto all’. Ilpubblicato online dal giornale ...