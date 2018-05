INDIA | SELFIE CON UN ORSO | L' ANIMALE LO SBRANA VIVO Video | gli amici filmano tutto | un

INDIA : uomo tenta di farsi un selfie con un orso. L’animale lo sbrana : India: uomo tenta di farsi un selfie con un orso. L’animale lo sbrana L’uomo ha tentato, chissà per quale ragione, di scattarsi un selfie accanto a un orso (che però non ha affatto gradito).Continua a leggere L’uomo ha tentato, chissà per quale ragione, di scattarsi un selfie accanto a un orso (che però non ha […]

INDIA - vuole farsi un selfie con l’orso ferito : aggredito e sbranato dall’animale : India, vuole farsi un selfie con l’orso ferito: aggredito e sbranato dall’animale L’uomo ucciso era sceso dalla sua auto per un bisogno fisiologico quando ha notato il plantigrado a terra. In tanti hanno assistito alla sua morte, ripresa con gli smartphone Continua a leggere

INDIA - voleva fare un selfie con l’orso : sbranato [VIDEO] : Pessima esperienza per un uomo che in India voleva farsi un selfie con un orso ferito: è stato sbranato dall’animale sotto gli occhi atterriti di alcuni passanti che hanno ripreso la sua tragica morte con i telefoni cellulari. E’ successo in India, nel distretto di Nabarangpur dello Stato di Orissa (Est): l’uomo, Prabhu Bhatara, stava tornando da una festa di nozze a bordo di un suv con alcuni amici quando si è fermato per fare ...

