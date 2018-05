In Sicilia sono circa 310 mila i malati di diabete

DISNEYLAND IN Sicilia : IL PARCO GIOCHI A TERMINI IMERESE/ Ecco perché ci sono solo vantaggi : DISNEYLAND in SICILIA: il PARCO GIOCHI sorgerà a TERMINI IMERESE, l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Sicilia - all’Ars ci sono più portaborse che consiglieri regionali : Sicilia, all’Ars ci sono più portaborse che consiglieri regionali A “Stasera Italia” si parla dello scandalo dell’Assemblea Regionale Siciliana: in media quattro collaboratori per ogni politico Continua a leggere

Di cosa sono accusati i fratelli della Lega arrestati in Sicilia : Lega nella bufera in Sicilia. Due dirigenti palermitani, i fratelli Salvino a Mario Caputo, arrestati. I due coordinatori regionali, Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, indagati quali "istigatori". Attentato contro i diritti politici del cittadino e associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e alla compravendita di voti, i reati a vario titolo contestati. Posti di lavoro e altri favori in cambio di voti, ...

Sicilia : Sgarbi - sono stato pessimo assessore ma sarò ottimo consulente : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “sono stato un pessimo assessore e ne sono perfettamente consapevole ma sono un ottimo consulente”. Così, Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Steri a Palermo. Il critico d’arte domani mattina consegnerà le dimissioni da assessore ai Beni culturali al segretario generale Maria Mattarella, come conferma lo stesso Sgarbi all’Adnkronos. “E farò il ...

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Regione Sicilia - Musumeci : 'Ci sono dipendenti che si sono fatti adottare per avere la 104' : In Sicilia ci sono dipendenti della Regione che si sono fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, ...

Sicilia : Sgarbi - per Musumeci gli assessori sono degli impiegati : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Per il Presidente Musumeci gli assessori regionali sono degli impiegati che vanno in giunta. Riunioni di Governo che durano anche quattro o cinque ore, che sono noiosissime e inutili". A dirlo all'Adnkronos è l'assessore dimissionario ai Beni culturali della Sicilia V