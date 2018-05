In sella con il freestyler Leo Fini! Video

Consultazioni : lunedì apre alle 10 M5S - chiude Casellati alle 18 (2) : (AdnKronos) – Stavolta il Capo dello Stato riceverà le delegazioni dei Gruppi politici in ordine decrescente. alle 10, come detto, il Movimento 5 Stelle; alle 11 il centrodestra rappresentato dai tre partiti della coalizione; alle 12 il Pd.Nel pomeriggio si riprenderà alle 16 con Liberi e Uguali, seguiti alle 16.20 dal Gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato; alle 16.40 e alle 17 dai Gruppi Misti, rispettivamente, di Palazzo ...

**Consultazioni : lunedì apre alle 10 M5S - chiude Casellati alle 18** : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Inizieranno alle 10 con il Movimento 5 stelle le consultazioni di lunedì prossimo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Ultimo colloquio alle 18 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il centrodestra si presenterà alle 11 con un’unica delegazione. L'articolo **Consultazioni: lunedì apre alle 10 M5S, chiude Casellati alle 18** ...

Senato : Gasparri - vergogna turpiloquio contro Casellati : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Mentre presidente Casellati visitava donne e uomini in divisa impegnati in missione all’estero, Rai e Cgil sceglievano di mandare in onda turpiloquio nei suoi confronti. vergogna!”. Lo dice il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. L'articolo Senato: Gasparri, vergogna turpiloquio contro Casellati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Concertone - lo Stato Sociale attacca Casellati e Montezemolo : «Mi sono rotto il...» : La band, che ha aperto il tradizionale evento del primo maggio, era stata censurata lo scorso anno per aver usato lo stesso termine.

Nomi nuovi ma è il solito concertone : 'vaffa' - volgarità e insulti alla Casellati : 'Non ci interessava la politica, volevamo solo fare una battuta sui cogNomi', ha precisato Lodo fissando ai minimi l'asticella del livello. 'La presidente Casellati visita i lavoratori italiani in ...

Concertone a Roma - Lo Stato Sociale attacca Casellati | : Piazza San Giovanni gremita. La presidente del Senato nel mirino della band. Il Capo dello Stato: «Inaccettabile la disoccupazione al Sud

Lo Stato Sociale attacca Casellati al Concertone di Roma : “Mi sono rotto il c....” : È Lo Stato Sociale ad aprire la lunga maratona da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano «Mi sono rotto il c....», in una versione rivista e corretta, attaccando la presidente del Senato Maria Elis...

Concertone Primo Maggio - l'attacco de Lo Stato Sociale alla Casellati : «Mi sono rotto il c....» : Poca la politica in piazza, molti i messaggi lanciati dal palco, con Ambra che ha letto un passo di Steinbeck, mentre Lo Stato Sociale ha attaccato il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Il Concertone parte con insulti. Lo Stato sociale : "Mi sono rotto il c.... di Casellatti" : "Mi sono rotto il c... della Casellati, mi sono rotto il c... di Luca Cordero di Montezemolo, prima di tagliare i vitalizi dovrebbero tagliare i loro cognomi...". È partito con il "botto" ad opera de Lo Stato sociale il Concertone del primo maggio in piazza san Giovanni In Laterano, a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, tema di quest'anno al sicurezza sui luoghi di lavoro. Il brano proposto e rimaneggiato per l'occasione porta per titolo proprio ...

Concerto del Primo Maggio - Lo Stato Sociale attacca : 'Mi sono rotto il ca*** della Casellati' : ... intonando una versione rivista e corretta del brano 'Mi sono rotto il c...', con pesanti attacchi alla politica. 'Mi sono rotto il cazzo di Maria Elisabetta Alberti Casellati , di Giacinto della ...

Concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati | : Piazza San Giovanni gremita. La presidente del Senato nel mirino della band. Il Capo dello Stato: «Inaccettabile la disoccupazione al Sud

Concertone - apre lo Stato Sociale : attacco a Casellati «Mi sono rotto il c...» Foto | Video : Il cantante dello Stato Sociale, che con Ambra Angiolini accompagna la maratona musicale dedicata ai lavoratori, era Stato censurato l’anno scorso per aver pronunciato la stessa parolaccia

Al via il concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati : Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il ...

Lo Stato Sociale apre il concertone a Roma e attacca Casellatti : “Mi sono rotto il c....” : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano «Mi sono rotto il c....», in una versione rivista e corretta, attaccando la presi...