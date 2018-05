In Sardegna resta alta l' attenzione per il maltempo

Sardegna in ginocchio per il maltempo : resta l'allerta - frane e allagamenti : Continua a essere critica la situazione maltempo in Sardegna . Dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l'isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne la ...

Sardegna : spacciavano cocaina nelle scuole - 2 giovani arrestati dalla Polizia Video : cocaina tanta, ma anche hashish e marijuana che – secondo quanto accertato dalla Polizia [Video] – i due spacciavano in particolare nelle scuole e a giovanissimi, anche minorenni. Come il 17enne che avrebbe acquistato da loro la “coca” e – dopo averne abusato – era stato ricoverato per overdose, prima all’ospedale di Nuoro e poi in quello di Olbia. Giovanni Battista Sireni per gli amici Gianni, olbiese di 19 anni, ufficialmente disoccupato e ...

Sardegna : spacciavano cocaina nelle scuole - 2 giovani arrestati dalla Polizia : cocaina (tanta), ma anche hashish e marijuana che – secondo quanto accertato dalla Polizia – i due spacciavano in particolare nelle scuole e a giovanissimi, anche minorenni. Come il 17enne che avrebbe acquistato da loro la “coca” e – dopo averne abusato – era stato ricoverato per overdose, prima all’ospedale di Nuoro e poi in quello di Olbia. Giovanni Battista Sireni (per gli amici Gianni), olbiese di 19 anni, ufficialmente disoccupato e Asab ...