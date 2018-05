In mostra a Monza il Gilles Villeneuve comasco

A Monza fino al 22 luglio la mostra su Gilles Villeneuve : Dal 4 maggio al 22 luglio, il Museo dell’Autodromo di Monza ospita la mostra Gilles Villeneuve. Il mito che non muore, che ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati, il cui tragico incidente sul circuito di Zolder nel 1982 mise termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni […] L'articolo A Monza fino al 22 luglio la mostra su Gilles Villeneuve sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Arte - leggere Van Dyck in mostra a Monza : «Gli uomini in croce - da Cristo al miliziano di Robert Capa» : Flavio Arensi Egli ferma il momento preciso in cui tutto si annulla e rende protagonista solo la figura del Nazzareno, nello stesso modo in cui una fotografia di cronaca lascia che il corpo disteso ...

Arte - leggere van Dyck in mostra a Monza : «Quel corpo tremendamente umano» : Il Cristo in croce di van Dyck continua a parlarci a quattro secoli di distanza. Mentre è in corso la mostra alla Cappella reale della reggia di Monza, il Cittadino , media partner, ha chiesto ad ...

Arte - Van Dyck in mostra a Monza : il Cristo in croce alla Villa reale : Appuntamento con la grande Arte a Monza: il Cristo in croce del fiammingo Van Dyck in mostra alla cappella reale della Villa da mArtedì 27 marzo al 20 maggio. Media partner il Cittadino. La Reggia di ...