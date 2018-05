In dirittura d’arrivo Oreo su Huawei P10 Lite? Nuovissimo aggiornamento beta B331 in Cina

The Weeknd - il nuovo album è in dirittura d’arrivo! : Manca poco all’uscita del nuovo album di inediti di The Weeknd. [arc id=”ea3b39f2-8964-11e6-bffd-a4badb20dab5″] In questi giorni il cantante e producer canadese sta postando una serie di video e immagini sui suoi canali social che raccontano le ultimissime lavorazioni del disco. Dai un’occhiata qui sotto! mastering Un post condiviso da The Weeknd (@theWeeknd) in data: Mar 22, 2018 at 9:20 PDT mastering Un ...