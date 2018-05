In bici per conoscere la campagna veronese

Smog - 40 Km a piedi - con bus o bici : la sfida Onu per le città pulite : A piedi, in bici o con i mezzi pubblici: poco importa cosa si sceglie, l’importante e’ abbattere la quantita’ di Smog che ogni individuo produce quando utilizza un mezzo di trasporto privato e totalizzare cosi’ 40 chilometri “verdi” entro il mese di maggio. Questa la sfida lanciata da ‘Breathelife Challenge’, letteralmente “respira la vita”, la campagna del Programma delle Nazioni Unite ...

'In marcia per la vita' - i ragazzi con dipendenze girano l'Italia in bici : E' la staffetta Life - In marcia per la vita, che dal 4 al 7 maggio passerà attraverso i territori della Toscana. L'assessore Saccardi: "Vogliamo valorizzare lo sport e l'attività motoria come fattori per salute e benessere"

Monza - il piano di potenziamento per la mobilità in bici : piste ciclabili - bike sharing e formazione : Il piano operativo di dettaglio presentato per dare vita al progetto "Mo.Bi.Scuo.La. - Monza in bici a scuola e al lavoro" è stato approvato.La comunicazione ufficiale è arrivata da Roma: piste ...

Mooveo usa la biomeccanica per la tecno-bici : Si fa presto a dire «pedala» , ma quando si pedala , a lungo, su una bicicletta che non è su misura si moltiplicano i movimenti sbagliati , si moltiplica la fatica e si demoltiplicano le prestazioni. ...

Expert ti regala la bici Elettrica con TV - smartphone e PC [Maggio 2018] : Volantino Expert con la promo IL REGALO CHE TI MIGLIORA LA VITA valido dal 3 al 20 maggio 2018 con tanti prodotti in sconto e rate e la Bici Elettrica in regalo Expert ti regala la Bici Elettrica fino al 20 Maggio 2018 Expert continua a lanciare offerte e con l’arrivo della bella stagione ti […]

Tachimetro GPS traccia i percorsi in auto e in bici con dettagli e grafici : Tachimetro GPS è uno strumento che permette di tracciare i percorsi effettuati misurando velocità, distanza, tempo, luogo e visualizzando l'ora di inizio, il tempo trascorso, la velocità media e massima e l'altitudine. L'app offre anche la possibilità di salvare la posizione dell'auto per ritrovarla più facilmente e di consultare le informazioni sui tracciati sul web tramite scansione del codice QR. L'articolo Tachimetro GPS traccia i percorsi ...

Fiorentina - lesione a bicipite femorale destro per Vitor Hugo : Brutte notizie per la Fiorentina in vista del big match di domenica al Franchi contro il Napoli. Si è infatti infortunato ieri in allenamento Vitor Hugo, il giocatore ha riportato una “lesione di primo grado del bicipite femorale destro”. Il difensore brasiliano ha già iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni. (AdnKronos) L'articolo Fiorentina, lesione a bicipite femorale destro per Vitor Hugo ...

Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino con bici elettrica in regalo : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Il regalo che ti migliora la vita", che propone il tasso zero e regala una bicicletta elettrica su diversi prodotti. Scopriamo gli smartphone e i tablet Android in promozione dal 3 al 20 maggio. L'articolo Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino con bici elettrica in regalo proviene da TuttoAndroid.

Smog - Greenpeace : meno auto e più bici per città più pulite : Greenpeace aderisce alla “bicifestazione”, la manifestazione che si terra’ sabato prossimo a Roma (a partire dalle 16, in Via dei Fori Imperiali) con cui il mondo della bicicletta e della mobilita’ sostenibile chiedono “una profonda trasformazione nelle nostre citta’” in senso green. “Dobbiamo cominciare a ridurre immediatamente il numero di veicoli privati, specie nel nostro Paese che ha un tasso ...

In bici urta un'auto : paura per un bambino : In sella alla sua bici urta contro un'auto in transito e, fortunatamente, rimane illeso. È accaduto mercoledì sera a Crevacuore, lungo via Noche: coinvolto nell'incidente stradale un bambino di 10 ...

Greenpeace alla bicifestazione : “Ridurre il numero di auto - l’unico modo per avere aria più pulita e salvare il clima” : Greenpeace aderisce e invita tutti a partecipare alla Bicifestazione, la grande manifestazione che si terrà questo sabato a Roma – a partire dalle ore 16, in Via dei Fori Imperiali – e che vedrà il mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile manifestare per chiedere una profonda trasformazione nelle nostre città. «Trasformare la mobilità non è e non sarà solo questione di combustibili. Dobbiamo cominciare a ridurre ...

E se vi pagassero per andare al lavoro in bicicletta? : Se vi dicessero che andando al lavoro in bicicletta o a piedi avreste degli sconti e delle promozoni lo fareste con più piacere? Già si sa che andare in ufficio senza spostare l’automobile implica un risparmio in termini di anidrida carbonica pari a 130 g/km e un risparmio economico di 0,20 € per ogni chilometro percorso, ma adesso l’incentivo può essere ulteriore: con l’app Jojob Bici e Piedi, certificando le tratte ...

Ponte 25 Aprile-1° Maggio : festa di liberazione da traffico - stress e polveri sottili per i lavoratori che dedicheranno ore di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate : Il Ponte 25 Aprile-1° Maggio si profila all’orizzonte come una sorta di festa di liberazione da traffico, stress e polveri sottili per i lavoratori che, da domani in avanti, dedicheranno qualche ora dei loro giorni di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate. La funzionale rete di mobilità dolce che si dirama dall’Autostrada Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A4 Torino-Venezia, A35 BreBeMi e A1 ...

Chiellini - stagione finita? Per il bianconero - lesione al bicipite femorale : Roma - lesione al bicipite femorale per Giorgio Chiellini, costretto a uscire all'11' di Juventus-Napoli : questo il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore ...