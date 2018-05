Impresa Lokomotiv Mosca | batte lo Zenit ed è campione di Russia

Basket - Finale Eurocup 2018 : il Darussafaka firma l’ Impresa in gara-1. Lokomotiv sconfitto al supplementare : Straordinaria impresa del Darussafaka Istanbul in gara-1 della Finale di Eurocup . I turchi hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Lokomotiv Kuban Krasnodar per 81-78, interrompendo la striscia di 20 vittorie consecutive dei russi in questa competizione. Fattore campo, dunque, immediatamente ribaltato ed ora il Darussafaka ha la grande occasione di vincere l’ Eurocup davanti ai propri tifosi. Il protagonista della serata nella ...

LIVE Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia - semifinale Eurocup 2018 in DIRETTA : la Grissin Bon cerca l’Impresa in gara-1 : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lokomotiv Kuban-Grissin Bon Reggio Emilia, sfida valevole per gara-1 della semifinale di Eurocup 2018. Servirà una straordinaria impresa alla squadra italiana, che per volare in finale è obbligata a vincere in terra russa almeno una volta. Un compito, però, difficilissimo per il Lokomotiv ha un record in questa Eurocup di 18-0 ed è ad una sola vittoria dalla striscia record di ...