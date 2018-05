Immigrazione | Trump cancella il permesso speciale per 86 000 honduregni | Possono tornare

Trump : leggi Immigrazione 'deboli - obsolete - patetiche' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Usa - bocciato per la terza volta il programma di Trump sull'Immigrazione : Il programma che Trump vuole abolire è il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Voluto dall'allora presidente Barack Obama, ha l'obiettivo di proteggere dalle espulsioni gli immigrati irregolari che erano entrati negli Stati Uniti quando erano bambini

I trumpiani che non seguono Trump sull’Immigrazione : Nell’ultimo anno e mezzo è aumentato drasticamente il numero di immigrati senza documenti arrestati. È una conseguenza delle linee guida che l’amministrazione Trump ha dato ai procuratori e alla polizia in tutto il paese. Leggi

Immigrazione - Trump vuole imporre ai giudici quote di espulsione - : Ogni anno dovranno risolvere almeno 700 casi per ricevere un giudizio "soddisfacente" sul proprio operato. La misura rientrerebbe in un pacchetto di provvedimenti allo studio del Dipartimento di ...

Trump e l'Immigrazione in America Video : Abbiamo appena votato e, sicuramente, uno dei partiti vincitori di quest'ultima elezione, ha basato la sua campagna politica facendo pressione su questo tema, l'#immigrazione. Dall'altra parte dell'oceano il tema dell'immigrazione viene affrontato attraverso leggi e provvedimenti federali adottati per contrastare altre leggi. Il tutto si condensa in uno scontro che vede sotto accusa il governatore dello stato più popoloso degli #Stati ...

Leggi Immigrazione : Trump contro la California che protegge gli immigrati : Il dipartimento della Giustizia ha deciso infatti di fare causa allo Stato più popoloso dell'Unione che si oppone alle politiche del presidente repubblicano in fatto di repressione degli immigrati illegali

Immigrazione - il governo Trump fa causa alla California : 'Ci sabota' : Il Dipartimento di giustizia americano ha intentato una causa alla California e al suo governatore, democratico Jerry Brown. L'accusa è quella di essersi opposti a Trump in tema di Immigrazione ...