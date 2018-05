Il sito della Juventus ricorda | ' Quando il calendario dice 5 maggio'

La voce della Politica Bolognetti a proposito della nuova rivista Eni : Se davvero Eni vuole dialogare, egregio direttore, inizi porgendo le sue scuse per tutte le volte che ha tentato di negare il sacrosanto diritto di cronaca. Si documenti, caro Sechi, e magari informi ...

La questione del sito senzadime.it e della 'conta' nel Pd - spiegata : Alla vigilia della direzione nazionale, annunciata come la resa dei conti finale tra renziani e antirenziani, scoppia la battaglia sul sito senzadime.it. Secondo il Corriere, il sito/documento ispirato dai fedelissimi dell’ex presidente del Consiglio e creato da Alberico De Luca (che si professa elettore del Pd), raccoglie un centinaio di parlamentari allo scopo di "offrire uno strumento di trasparenza sulle scelte del ...

sito d’incontri Facebook (dating) : come funzionerà il social che promette l’amore della vita : come funzionerà il Sito d'incontri Facebook per trovare l'anima gemella e non una semplice avventura? La conferenza annuale F8 di ieri 1 maggio ha messo in evidenza il prossimo obiettivo di Mark Zuckerberg: quello, in sostanza, di fare concorrenza a Tinder e offrire un servizio di dating in cui si incrocino esperienze di vita affini dalle quali possano scaturire nuove coppie legate per la vita. Per stessa mission di Zuckerberg, come ...

Punggye-ri - il sito della Corea del Nord dove stati condotti i test nucleari “danneggiato irrimediabilmente” nel 2017 : Marcio o funzionante, il sito NordCoreano dei test nucleari di Punggye-ri, dove e’ nata ed e’ stata poi perfezionata l’atomica di Kim Jong-un, sara’ chiuso a maggio, a 12 anni dalla prima detonazione: in base all’Ufficio presidenziale di Seul, il leader ha fatto l’annuncio venerdi’ al summit di Panmunjom, assicurando le sue “buone condizioni”. Il 9 ottobre del 2006 Kim Jong-il, padre del ...

"Il sito ufficiale della famiglia reale ha spoilerato il nome del royal baby" : Il nome del terzo arrivato nella famiglia reale non è stato ancora svelato. O perlomeno, non ufficialmente. Secondo quanto riportato da People, il sito della royal family potrebbe però aver dato per sbaglio un'anticipazione. Stando allo spoiler, il neonato royal baby dovrebbe chiamarsi Albert.Si è trattato, dunque, di un clamoroso errore? La famiglia reale possiede un sito web: ogni membro della royal family ha una pagina ...

Saccheggiato il deposito della Giostra : rubano 400 chili di rame : Arezzo, 27 aprile 2018 - Divelto il tetto della ex rifiuteria dei Pratacci, ricovero per il materiale della Giostra del Saracino, per portare via chili di rame. I ladri hanno smontato metà del tetto ...

Fico : 'Missione compiuta - dialogo M5s-Pd avviato'. Mattarella - e Di Maio - in attesa dell'esito della direzione dem : 'C'è dialogo fra Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il mio mandato si chiude con esito positivo'. Così il presidente della Camera dopo aver riferito al capo dello Stato sulla sua esplorazione. ...

Governo - Fico da Mattarella : 'Mandato esplorativo positivo - Ora si aspetta l'esito della direzione Pd' : "Il mandato esplorativo ha avuto un esito positivo, si conclude qui". Lo ha detto Roberto Fico al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il prossimo appuntamento ...

"Crollato il sito nucleare di Kim" - il retroscena dietro la svolta pacifica della Nordcorea : Il presidente sudcoreano Moon Jae In e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si incontrearanno in Corea del Sud venerdì 27 aprile quando in Italia sarà ancora notte fonda. Il maresciallo Nordcoreano...

sito della Regione Abruzzo attaccato da AnonPlus Tecnici al lavoro per ripristinare la funzionalità : L'Aquila - Attacco hacker questa sera al Sito istituzionale della Regione Abruzzo. La home page è stata oscurata e sostituita da una schermata firmata da AnonPlus. "Ogni persona che vuole difendere la propria libertà di informazione, la libertà del popolo e l'emancipazione di quest'ultimo dalla schiavitù dei media e di chi ci governa, di chi ci usa per i suoi sporchi fini, fa già parte di ...

Estesa la fascia oraria notturna e diurna per il transito al colle della Maddalena : "E' stata Estesa la fascia oraria di transito sul colle della Maddalena, tra Argentera , chilometro 51, e il confine di Stato , chilometro 59,708, ": a darne notizia l'Anas, a seguito del recente ...

Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale : A due giorni dalla presentazione ufficiale, che si terrà il 25 aprile in Cina, Xiaomi Mi 6X è già finito sul sito ufficiale di Android, rivelando però solo alcune delle proprie specifiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Vincitore ed eliminato di Amici 2018 del 21 aprile : l’esito della terza puntata del serale : Vincitore ed eliminato di Amici 2018 del 21 aprile: chi lascia il programma e chi vince la terza puntata del serale, in diretta su Canale 5? La prima fase della terza puntata di Amici 17 è iniziata con le corali di squadra per la presentazione dei due team. La squadra bianca e la squadra blu hanno cantato con gli ospiti della puntata: Loredana Bertè e Rita Pavone. I docenti di Amici hanno scelto di non interrompere il percorso di nessuno dei ...