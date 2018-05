Il Segreto trame Spagna | la vendetta di Prudencio | Alfonso e Emilia fucilati?

Il Segreto - Marcela lascia Matias : anticipazioni trame da lunedì 7 a sabato 12 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 7 maggio a sabato 12 maggio alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - trame Spagna : Nazaria tradisce Mauricio - ecco con chi Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata della partenza della famiglia Dos Casas nelle puntate italiane [Video]. Le trame spagnole svelano che Nazaria, la moglie di Mauricio tornera' al suo vecchio mestiere per colpa di Donna Francisca. Anticipazioni ''Il Segreto'': Nazaria tradisce Mauricio Le anticipazioni delle puntate [Video] de ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 7 al 12 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Dolores è intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole. Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia. Julieta finalmente trova un nuovo lavoro, mentre ...

Il Segreto - trame maggio : Marcela lascia Matias e Puente Viejo - ecco perchè Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della lite tra Hipolito e Dolores Miranar [Video]. Le ultime novita' svelano che Marcela spezzera' il cuore di suo marito Marcela con una decisione choc. Anticipazioni Il Segreto: Matias e Marcela salvano la vita di Beatriz Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]de Il Segreto, trasmesse a ...

Il Segreto - salta l’episodio del 1 maggio : anticipazioni trame da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Pedro chiede il divorzio a Dolores Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna ...

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - trame giugno : Julieta lascerà Saul per colpa di Prudencio Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata al rapimento di Beatriz [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che Prudencio mettera' in moto un piano per dividere Saul e Julieta. Anticipazioni Il Segreto: Saul in carcere per colpa di Prudencio Le trame dei nuovi episodi de El Secreto de Puente Viejo [Video] in programma a giugno sulle reti Mediaset rivelano ...

Il Segreto - trame settimana 30/4 : Aquilino rapisce Beatriz per stuprarla Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata al salvataggio di Matias [Video]. In questo articolo scoprirete tutto quello che andra' nelle puntate in onda dal lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio. trame Il Segreto dal 30 aprile: Prudencio sabota Julieta, Aquilino stupra Beatriz? Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, ...

Il Segreto trame spagnole : Prudencio uccide Julieta? Fe tra la vita e la morte Video : Nuove anticipazioni ufficiali #Il Segreto di Puente Viejo appena arrivate dalla Spagna. Dagli spoiler iberici possiamo dirvi che Prudencio sara' intenzionato ad uccidere Julieta, mentre Fe lottera' tra la vita e la morte. Di to gli imperdibili dettagli. Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta muore assassinata? Stando alle anticipazioni della soap [Video], sappiamo che tra diverso tempo Saul e Prudencio sorprenderanno i telespettatori, in ...

Il Segreto trame aprile : Marcela salva Matias e spara ad Aquilino? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente interessata all'arresto dei coniugi Castaneda [Video] nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Marcela in attesa del primo figlio da Matias, si rendera' protagonista di un incredibile gesto. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino violenta Beatriz? Le anticipazioni delle puntate [Video] de Il ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: Lo scontro verbale tra Beatriz, Hernando e Camila sfocia in un allontanamento da parte di Beatriz che corre tra le braccia di Aquilino. Camila ed Hernando capiscono che così non otterranno nulla e cercheranno un colloquio per confrontarsi pacificamente. Prudencio, con il consenso di Francisca, mette in atto la trappola per screditare Julieta agli occhi dei ...

Il Segreto - trame Spagna : Saul e Prudencio sono degli assassini? Ecco la verità Video : Le anticipazioni ufficiali delle puntate spagnole de Il Segreto [Video] ci rivelano che Saul e Prudencio stanno prendendo in giro tutti gli abitanti di Puente Viejo. I due fratelli Ortega nascondono un terribile Segreto che verra' portato alla luce da Raimundo Ulloa. Quale sara' la reazione della Montenegro? Nei prossimi paragrafi troverete tutti i particolari di questa clamorosa storyline. L'arrivo di Prudencio e Saul a Puente Viejo Alcune ...

