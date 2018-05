Il nuovo gioco di Superman sarà ambientato dentro l' Arkhamverse

Calciomercato - indovina chi? Il nuovo gioco degli allenatori : Perché se il calcio è il gioco più bello del mondo, il Calciomercato delle panchine 2018 rischia davvero di avvicinarsi e di molto. Nomi altisonanti, per squadre e attori in campo: dalla Juventus al ...

Destiny 2 : l'espansione in arrivo durante l'autunno introdurrà un "nuovo stile di gioco" : Nel corso della conference call di Activision Blizzard per gli investitori e analisti, il Chief Operating Officer, Coddy Johnson, ha parlato di Destiny 2 e di ciò che devono aspettarsi i giocatori in futuro.Come riporta Dualshockers, Johnson ha spiegato che, progredendo nello sviluppo, Bungie sta per "rendere i giocatori più potenti, fornirà più ricompense e renderà più significativo il finale". Bungie ha recentemente invitato i giocatori della ...

L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam : Inked è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato su Steam al prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che mostra alcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Il gioco propone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ...

Una campagna per Overwatch? Sarebbe come creare un nuovo gioco da zero - intervista : La nuova missione “Ritorsione” di Overwatch è una divertente modalità cooperativa per quattro giocatori che ripercorre uno dei momenti chiave del lore del gioco: la caduta di Gabriel 'Reaper' Reyes e del suo gruppo segreto, Blackwatch.Assieme a “Rivolta”, questa missione è stata pubblicata come parte degli Archivi di Overwatch: un evento della durata di un mese durante il quale i giocatori possono dare un assaggio a quello che potrebbe offrire ...

Nintendo e Cygames insieme per il nuovo gioco di ruolo “Dragalia Lost Read” : Nintendo e Cygames hanno annunciato il lancio di un nuovo gioco di ruolo per Android intitolato "Dragalia Lost Read". Il nuovo RPG nasce dunque dalla partnership tra due colossi del settore. Il lancio iniziale avverrà la prossima estate e riguarderà il mercato asiatico, il resto del mondo dovrà attendere un po' di più. L'articolo Nintendo e Cygames insieme per il nuovo gioco di ruolo “Dragalia Lost Read” proviene da TuttoAndroid.

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Un nuovo - misterioso gioco di Yakuza è già in sviluppo : di cosa si tratta? : Pare che lo Yakuza Studio, software house di produzione presso SEGA, sia attualmente al lavoro su un gioco appartenente alla storica serie videoludica di Yakuza, ma pare anche che non sia l'unico progetto attualmente nei piani della compagnia. Vediamo cosa ne pensano i producer, che hanno parlato dei prossimi titoli del franchise in arrivo durante un 'intervista. Sappiamo che, dopo che Yakuza 6 The Song of Life ha chiuso il ciclo legato alla ...

Azione e adrenalina nel nuovo trailer di Defector - videogioco VR che sembra ispirato a Mission Impossible : Spesso i film d'Azione propongono allo spettatore situazioni surreali, nel quale l'eroe di turno compie imprese sovrumane per salvare il mondo dal cattivo di turno. Defector, titolo VR per Oculus Rift dai ragazzi di Twisted Pixel, sembra davvero essersi ispirato a quel genere di film per portare sul piccolo schermo dei visori delle scene d'Azione mai viste prima.Come riporta Polygon, in Defector prenderemo i panni di una sorta di agente segreto ...

Tennis World Tour - provato il nuovo gioco sportivo di BigBen - SpazioGames.it : Sebbene sia meno complesso in termine di gestione dei giocatori in campo, in particolar modo se paragonato ad altri sport di squadra, il Tennis è una disciplina complessa e ricca di sfaccettature. ...

Blizzard : "integrare una campagna PvE in Overwatch vorrebbe dire quasi creare un nuovo gioco" : Mentre poco tempo fa vi abbiamo segnalato la disponibilità della missione Ritorsione di Overwatch, ecco spuntare in rete interessanti notizie sull'apprezzato titolo di Blizzard che riguardano la (poco) possibile campagna PvE che, probabilmente, non sarà inserita nel gioco.Stando a quanto riportato dai colleghi di Eurogamer.net, sulla questione è intervenuto direttamente Jeff Kaplan, il quale ha rilasciato dichiarazioni che sembrano chiarire come ...

Il nuovo gioco di Jade Raymond ed EA Motive? Nasce da una nuova mentalità creativa : Quando un nome conosciuto e apprezzato come quello di Jade Raymond entrò a far parte delle file di EA alla guida dello studio di EA Motive l'entusiasmo era inevitabilmente molto alto ma dopo ormai alcuni anni il nuovo progetto dell'ex Ubisoft e producer di franchise di spicco come Assassin's Creed e Watch Dogs rimane per lo più un grosso punto interrogativo.Sappiamo che a quanto pare sfoggerà elementi di gameplay mai visti finora ma le novità ...

nuovo spot StarCasinò - non solo tv : sul web diventa un gioco : StarCasinò torna in tv con un Nuovo spot, che questa volta evade dagli schermi e irrompe sul sito web sottoforma di videogame L'articolo Nuovo spot StarCasinò, non solo tv: sul web diventa un gioco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

‘Far Cry 5’ - recensione del nuovo gioco targato Ubisoft : Oggi abbiamo pensato di analizzare una delle grandi uscite attese per il primo semestre del 2018: ci stiamo riferendo a ‘Far Cry 5’, dove il fanatismo religioso è il fulcro di tutta la trama. Il titolo, arrivato appunto al quinto capitolo della saga, è stato distribuito e pubblicato da Ubisoft ed è disponibile per pc e le piattaforme Playstation 4 e Xbox One. ‘Far Cry 5’ è uscito ufficialmente sul mercato europeo il 27 marzo scorso; qui di ...