Il nuovo DLC di Destiny 2 scalda i motori | sguardo approfondito all’incursione de La

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : il DLC La Desolazione di Mordor si mostra nel nuovo trailer : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per ...

Dragon Ball FighterZ : trapelano indiscrezioni su un nuovo DLC : Bandai Namco ha inavvertitamente rivelato il prossimo personaggio DLC che verrà proposto in Dragon Ball FighterZ, riporta Gamespot.Poco sopo l'annuncio di Zamasu, la pagina ufficiale di Bandai Namco Taiwan su Facebook ha condiviso un trailer con protagonista un altro personaggio che presto finirà nel roster, stiamo parlando di Vegito.Il trailer, che possiamo vedere riproposto qui di seguito, è stato prontamente rimosso dalla pagina Facebook di ...

Dettagli Dragon Ball FighterZ su Zamasu - alla scoperta del nuovo DLC : Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato l'annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball FighterZ: si tratta della Fusione di Zamasu, il villain finale della saga di Future Trunks in Dragon Ball Super, che si aggiungerà al roster del picchiaduro di Arc System Works come terzo contenuto aggiuntivo a pagamento. Dopo le primissime immagini derivate dalla scan di V-Jump, quest'oggi vi forniamo la stessa scan con le opportune traduzioni dal giapponese ...

Tornano le microtransazioni in Star Wars Battlefront 2 : uscita nuovo DLC - Ewok giocabili : Diciamoci la verità, negli scorsi mesi si è parlato di Star Wars Battlefront 2 più riguardo il suo sistema di microtransazioni che del gioco in sè. Electronic Arts ha annunciato che torneranno a breve i Cristalli da poter acquiStare, oltre alla nuova modalità a tempo chiamata Caccia Ewok, che permetterà di impersonare i buffi personaggi. Tutto questo farà parte del nuovo DLC gratuito chiamato Night on endor, disponibile dal 18 aprile, qui le ...

Weekend gratis per PUBG su Xbox One - arriva nuovo DLC : date e contenuti : Microsoft ha annunciato il prossimo gioco "Free Play Days" di Xbox Live per Xbox One e questa volta pare voglia fare le cose in grande. Si tratta di PUBG, che sarà disponibile per il download in maniera completamente gratuita dal 19 al 22 aprile. Parliamo della versione completa della versione Xbox Game Preview del gioco, incluse tutte le modalità: Solo, Duo, Squadra. Inoltre tutti i Battle Point guadagnati durante il Weekend gratuito saranno ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : WWII è dedicato alla mappa Egypt contenuta nel DLC "The War Machine" : Se siete tra coloro che vogliono dare uno sguardo più approfondito alla nuova mappa Egypt di Call Of Duty: WWII, abbiamo buone notizie per voi. Infatti, Sledgehammer Games ha condiviso un nuovo video dedicato alla mappa in arrivo con il DLC "The War Machine".Come riporta Dualshockers, il trailer offre ai giocatori suggerimenti e trucchi su come muoversi nella mappa desertica, inclusi alcuni bei punti parkour, che renderanno felici i fan della ...

Call of Duty : WW2 - ecco il trailer del nuovo DLC "The War Machine" : Quest'oggi gli sviluppatori di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games, hanno pubblicato il primo trailer di The War Machine, il nuovo DLC atteso per il celebre sparatutto.Come riferisce Dualshockers, nel trailer possiamo vedere come il gameplay si assesta su ciascuna mappa del nuovo DLC, il tutto con una colonna sonora incalzate nel sottofondo. Nel nuovo contenuto scaricabile i giocatori potranno prendere il controllo degli aerei da ...

L'Ombra della Guerra : il nuovo DLC "La Desolazione di Mordor" ha una data di lancio : L'Ombra della Guerra avrà un nuovo DLC, esso si intitola La Desolazione di Mordor e ora, oltre al nome, sappiamo anche la data di uscita.L'ultimo contenuto aggiuntivo previsto per il gioco sarà disponibile tra qualche settimana, per la precisione a partire dal prossimo 8 maggio. Il DLC, con protagonista il capitano Baranor, ci porterà a viaggiare nei suoi panni fino alla regione desertica di Lithlad, dove un'imponente cittadella dei Predoni ...

The King of Fighters XIV : Najd entra nel ring con il nuovo DLC : SNK CORPORATION (Ubicata a: Suita-city, Osaka, Japan, Company President & CEO: Koichi Toyama) è fiera di annunciare oggi la pubblicazione di un nuovo personaggio incluso in un DLC a pagamento, Najd e il nuovo stage Riyadh, ad Aprile 2018 per la versione PlayStation 4 del gioco THE King OF Fighters XIV (KOF XIV). Personaggi e stage creati dai fan arrivano in KOF XIV! Manga Productions ha indetto una design ...

Gravel : presentato il nuovo DLC Ice and Fire e svelati tutti i contenuti del piano digitale : Milestone annuncia l'uscita del nuovo DLC Ice and Fire, l'ultima corsa estrema targata Gravel che sarà disponibile a partire dal 28 marzo 2018 e svela tutti i contenuti del piano digitale. Ice and Fire: Gravel Channel approda tra i ghiacci della gelida e suggestiva Islanda, dove ha organizzato un nuovo episodio di Off-road Masters, A race of Ice and Fire, e nuovi eventi carriera che porteranno il videogiocatore a sfidare i propri limiti. Una ...

The Elder Scrolls Online svela il nuovo DLC Summerset : Bethesda ha annunciato il prossimo DLC per The Elder Scrolls Online, l'MMORPG Online ispirato alla celebre serie fantasy, con un trailer cinematico e un video gameplay: si chiamerà Summerset, e porterà i giocatori su una nuova isola. The Elder Scrolls Online Summerset verrà rilasciato per PS4, Xbox One e PC il prossimo 5 giugno, e si aggiungerà alla lunga lista di contenuti aggiuntivi post lancio che espanderanno a dismisura l'esperienza di ...

Prey : a breve sarà svelato un nuovo DLC? : Nuovi contenuti in arrivo per Prey? Possibile. Già se ne era parlato qualche tempo fa, quando Bethesda annunciò la sua presenza all'E3 2018. Ora spuntano in rete nuovi indizi che fanno pensare a imminenti DLC.Stando a quanto riportato da PCGamer, su Twitter è comparso un messaggio piuttosto particolare, insieme a un nuovo video. Come potete vedere voi stessi, nel messaggio sono riportate alcune lettere maiuscole che, messe una vicina all'altra, ...