Il miracolo della sinistra in Asia

huffingtonpost

: @AnnibaleMicheli @Alessio_Mason Non ho capito se stessi rispondendo a me, ma il sangue che si scioglie il giorno gi… - _Mdk7_ : @AnnibaleMicheli @Alessio_Mason Non ho capito se stessi rispondendo a me, ma il sangue che si scioglie il giorno gi… - MatildeDErrico : RT @LetteraDonna: Ha assistito «donne disperate ma felici davanti al miracolo della vita»: nella Giornata internazionale delle Ostetriche,… - MELONEDAVIDE : RT @GenSangiuliano: Si ripetuto il miracolo di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue stato dato alle 18.37 dall'arcivesco… -

(Di sabato 5 maggio 2018) La notizia ha conquistato il mondo: Moon Jae-in, presidenteCorea del sud, e Kim Jong-un, dittatore del regime nordcoreano, hanno scritto la storia, con l'iniziopace nella penisola. Il fatto è importantissimo. Per l'e per il mondo. In questi mesi tutti noi siamo stati appesi al rischio di una terribile conflagrazione attorno alla Corea.Ma chi è Moon Jae-in, presidente liberale e progressistaCorea del sud, il vero protagonista del 'verticepace'? E, cosa ancora più importante, come mai un governo di orientamento liberale progressista è riuscito a conquistare il potere a Seul, e come può, con determinazione, riuscire a portare avanti una politica estera così difficile e controversa, come quella di dialogo con l'inaffidabile regime di Pyongyang?Cominciamo dall'inizio ovvero dal presidente liberale. Moon Jae-in non ...