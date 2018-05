Il Milan pressa la Roma per Dzeko | offerto Bacca come contropartita

Diretta Milano-Sanremo 2018/ Streaming video Rai : Kittel in difficoltà - inizia la Cipressa : Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e Streaming video, percorso e vincitore. Dopo il successo della Due Mari Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 - la mina vagante Vincenzo Nibali. Lo Squalo può far saltare la corsa tra Cipressa e Poggio : Vincenzo Nibali può essere una mina vagante alla Milano-Sanremo che si correrà sabato 17 aprile. Lo Squalo non è sicuramente tra i grandi favoriti della vigilia ma dall’alto della sua classe è in grado di poter fare saltare il banco, magari mettendo in scena uno dei suoi proverbiali attacchi o inventandosi qualche azione delle sue, uno dei numeri che ci hanno fatto emozionare nel corso degli ultimi anni. Dal vincitore del Tour de France ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso ai raggi X. La classica più lunga del mondo. Cipressa e Poggio per fare selezione - arrivo in via Roma : Sabato si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la prima classica Monumento della stagione. Con i suoi 291 chilometri, è la classica più lunga del panorama internazionale, uno sforzo di oltre sette ore che conduce il gruppo dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure. Dal punto di vista altimetrico, la corsa è facile, adatta ai velocisti ma anche aperta a diverse soluzioni, basti pensare alla vittoria di Michal Kwiatkowski ...