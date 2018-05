Il Milan non sbaglia | successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa

Volley : Superlega - Giani non si muove : lo annunciano Milano e Modena : ... al fine di portare in Città l'unico Scudetto di sport di gruppo che manca a Milano. Modena e Milano hanno l'intento comune di mantenere alto il progetto Superlega e aiutare lo sviluppo del Volley in ...

Studente minaccia il prof dopo la sospensione : "Fuori non sei protetto come a scuola". Denunciato nel Milanese : dopo lunga assenza il 19enne era tornato in classe senza giustificazione. L'episodio all'Ipsia Molaschi di Cusano Milanino. L'insegnante: "Reagire è...

Travolto e ucciso nella sua Mini a Milano - il gup : 'L'auto d'epoca non è un'attenuante' : Alle otto e mezza di mattina dello scorso 11 agosto Luca Andrea Latella , trentuno anni, avvocato milanese , stava andando a lavorare a bordo della sua Mini Cooper . Era fermo a un semaforo quando un ...

Tenoha il ristorante (e lifestyle store) giapponese da non perdere a Milano : Se la Cina sta colonizzando il mondo, il Giappone è protagonista a Milano. Lo dimostra l’ultimo grande investimento nipponico nella capitale meneghina, l’apertura di Tenoha Milano, il sofisticatissimo lifestyle store tutto Made in Japan: 2.500mq in Via Vigevano, a due passi dai Navigli, in una zona già popolata da numerosi locali in stile giapponese. Un luogo ideato per portare il meglio di Tokyo a Milano, dove trovano spazio un ristorante e un ...

Siamo sicuri che l’invito al varicella party di Milano non fosse una trollata? : (Foto: Smith Collection/Getty Images) Nella serata tra lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio è comparso su Facebook un post sulla varicella che ha fatto molto discutere. Pubblicato da una signora che è madre di un bambino di pochi anni, il post riporta testualmente “Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano!”. Dato che il testo sembra far riferimento ai famigerati gruppi di contagio, ossia ...

VARICELLA PARTY A MilanO / Esplode l'odio online : "Perché non lo fate col vaiolo?" : VARICELLA PARTY a MILANO, continuano le polemiche sui vaccini: l'annuncio su Facebook di un genitore contrario infiamma la rete e anche gli specialisti. Quali sono i rischi che si corrono(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:20:00 GMT)

Tragedia sulle Alpi svizzere - in salvo un architetto di Milano : «Che errore - non avremmo dovuto fare la gita» : C'era anche un architetto milanese nella tragica spedizione sulle Alpi svizzere, in cui sono morte cinque persone tra cui la guida Alpina di Como. «Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale»: ...

Milano - blitz degli studenti da McDonald's : “Il Primo Maggio non si lavora” : Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'...

Milano - lanciano monetine in faccia al prof per non fargli fare lezione : lui denuncia tutti gli studenti : Per impedirgli di fare lezione, sono arrivati a tirargli addosso delle monetine: a raccontare una situazione a dir poco difficile è un insegnante che ha denunciato alla polizia i suoi alunni, come ...

Tre anni fa iniziava l'Expo di Milano. Il futuro dell'area però non è scritto - : "MIND" è il nome del "parco della scienza del sapere e dell'innovazione" che dovrebbe sorgere nel sito espositivo alle porte della città. Nonostante i comunicati, tuttavia, non esiste ancora un "masterplan" definitivo

Nizza - Balotelli : 'Diverse squadre italiane mi seguono. Milan? Non ci sono possibilità' : Mario Balotelli sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante ha ribadito in più occasioni che non resterà al Nizza, il club con cui ha giocato le ultime due stagioni, ...

Balotelli : "Non torno al Milan. Tanti club di A su di me - mi piacerebbe tornare" : Segna. Segna tanto. Quindici reti finora in Ligue 1. Però pare destinato a salutare Nizza e la Francia a fine stagione. Il futuro di Mario Balotelli, tornato quest'anno Super Mario, è ancora incerto: "...

SCUOLA/ Cosa penserebbe don Milani delle maestre in scopero della fame per non perdere il posto? : La sentenza del Consiglio di Stato sulla necessità della laurea per insegnare minaccia circa 50mila maestri. Perché non si è tenuto conto del monito di don Milani? SERGIO BIANCHINI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cambiare il meccanismo? Don Giussani e don Milani avevano in mente altro, di G. MereghettiSCUOLA/ Don Milani, il bello di regalare la propria libertà ai più piccoli, di R. Viaconzi

Milan - Gattuso : "Vincere non era facile - abbiamo passato una brutta settimana" : ... in un campo difficile e in una sfida insidiosa - dice il tecnico rossonero a Premium Sport -. Avremmo dovuto segnare di più, ma l'importante è creare occasioni. Non abbiamo sofferto, siamo arrivati ...