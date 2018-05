“Il Microsoft Store? Onestamente è un disastro” parla uno sviluppatore

surface-phone

(Di sabato 5 maggio 2018) Windows 10 ha raggiunto i 700 milioni di dispositivi tra PC, console e visori di realtà virtuale con uno share in continua crescita ma, nonostante ciò, il suonon è riuscito ad ottenere gli stessi risultati. Un po’ tutti speravamo che, con l’avvento delle Universal Windows App, ilsi sarebbe quanto meno avvicinato ai suoi concorrenti soprattutto con le promesse che l’azienda inizialmente aveva fattondo delle UWP come una tecnologia che avrebbe ben presto rivoluzionato il mondo delle applicazioni sviluppate per Windows. Inutile dire che i risultati concreti non li abbiamo ancora visti con numerose app che hanno lasciato la barca dopo aver visto la dismissione del settore mobile. L’unica strategia che sembra per ora funzionare sembra quella di Project Centennial che consiste nel pubblicare dei software win32 grazie ad una conversione, ...