“Il Made in Italy rubato” per la prima volta al Cibus

meteoweb.eu

: Le produzioni di qualità sono una ricchezza inestimabile dell’economia italiana ed europea .Difendiamo il Made In l… - Antonio_Tajani : Le produzioni di qualità sono una ricchezza inestimabile dell’economia italiana ed europea .Difendiamo il Made In l… - Corriere : 26 aprile 1925 - Nasce il papà della Nutella Michele Ferrero. Uno dei prodotti Made in Italy più buoni del mondo! - WeCinema : Buon compleanno a #Cinecittà, la fabbrica del cinema made in Italy, nata proprio il #28Aprile 1937: 'Hollywood sul… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Per laarriva aldi Parma la piu’ grande esposizione sul “inrubato”, con le ultime scandalose novità scovate nei diversi continenti che saranno smascherate nel cuore della food valley italiana, dai formaggi ai salumi, dalla pasta alle conserve, dall’olio al vino. L’iniziativa è di “FILIERA ITALIA” a partire dalle ore 9,30 di lunedi 7 maggio 2018 nello stand situato all’Ingresso Ovest, di fronte alla Hall 7 deldi Parma FILIERA ITALIA è la nuova realtà associativa che unisce, per la, la produzione agricola e l’industria italiane per far crescere il Paese difendendo l’eccellenza, l’unicità e l’autenticità del modello agroalimentare italiano. Labattaglia di “Filiera Italia” è rialla difesa delle eccellenze nazionali sui mercati esteri dove si è ...