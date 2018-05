Il grande show degli impresentabili grillini

“Non lo metto tutto…”. grande Fratello a luci rosse. Nella casa siamo arrivati a questo. Non si rende conto delle telecamere e fa il suo ‘show’… : L’ultima puntata del Grande Fratello è stata seguitissima da tutti: numero da capogiro che fanno gonfiare il petto a Barbara D’Urso. Forse perché la produzione aveva chiesto a tutti i concorrenti di fare la valigia? Forse per via di tutta la polemica sollevata intorno a Baye Dame (e altri ragazzi della casa) che aveva bullizzato l’ultima arrivata Aida Nizar? Il pubblico aveva chiesto che fossero presi provvedimenti nei riguardi di chi aveva ...

grande Fratello 15 : a poche ore dalla diretta il Moige chiede di chiudere il reality show : Grande Fratello 15: a poche ore dalla diretta del lunedì sera il Moige dichiara: “Squallore senza ritegno”. Il Moige, il Movimento Genitori Italiano, interviene con un post ufficiale su Facebook facendosi portavoce del malcontento del Web. Grande Fratello 15 chiude in anticipo? Le parole del Moige Grande Fratello 15: chiusura anticipata? Il Moige si oppone A poche ore dall’Inizio della puntata serale del Grande Fratello con la conduzione di ...

Concerto del Primo Maggio 2018 - Lodo Guenzi a TvBlog : "Un talent show? Sì - alla grande! Ma sì!" (Video) : Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, la band bolognese che ha ottenuto la definitiva consacrazione presso il grande pubblico con la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza, condurrà, insieme ad Ambra Angiolini, l'edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio di Roma.Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, si alterneranno, oltre a Lo Stato Sociale, anche i seguenti artisti: Gianni ...

Nina Moric lascia Luigi Favoloso/ La showgirl : "Andare via - a testa alta - è dignità" (grande Fratello 2018) : Nina Moric lascia Luigi Favoloso: la modella croata annuncia l'addio al fidanzato che, nella casa del Grande Fratello 2018,continua a flirtare con Patrizia Bonetti.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:35:00 GMT)

grande Fratello - Aida Nizar lascia il reality show? La scelta finale Video : Per Aida Nizar questa prima settimana rinchiusa all'interno della cas [Video]a del #Grande Fratello 2018 non è stata per nientev facile. La concorrente spagnola, infatti, ha dovuto fare i conti con un clima di enorme violenza che si è venuton a creare in casa nei suoi confronti da parte di diversi concorrenti di questa edizione che hanno puntato il dito duramente nei confronti della donna, quasi senza motivi logici. Vergogna al Grande Fratello ...

grande Fratello - Aida Nizar lascia il reality show? La scelta finale : Per Aida Nizar questa prima settimana rinchiusa all'interno della casa del Grande Fratello 2018 non è stata per nientev facile. La concorrente spagnola, infatti, ha dovuto fare i conti con un clima di enorme violenza che si è venuton a creare in casa nei suoi confronti da parte di diversi concorrenti di questa edizione che hanno puntato il dito duramente nei confronti della donna, quasi senza motivi logici. Vergogna al Grande Fratello 15, Aida ...

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ grande Fratello 2018 : la showgirl torna a parlare sui social : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:35:00 GMT)

grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso lascia Nina Moric per Patrizia? La showgirl rompe il silenzio sui social : Grande Fratello 2018 , Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? La showgirl croata dice la sua sui social(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L’Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

Il grande giorno di Euroflora - via allo show dei fiori | : Tutto pronto per l’apertura della kermesse, in programma ai Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio

“Una proposta…”. Bomba Francesca Cipriani. Reduce dall’Isola dei famosi - la showgirl ha confessato il suo (inimmaginabile) desiderio più grande. Tutti in silenzio… Ma dice sul serio? : La sua avventura all’Isola dei famosi è iniziata nel peggiore dei modi: Francesca Cipriani ha avuto un attacco di panico proprio mentre doveva buttarsi dall’elicottero. Alla fine, però, si è buttata. Solo che, poi, dopo quella “scenata”, l’hanno presa in giro. E non poco. Sua madre, per giustificare il suo comportamento, mentre era ospite di un salotto tv, ha raccontato che sua figlia, per via di un intervento di chirurgia estetica al sedere, ...

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Emma Marrone / Il grande successo dell'ultimo album ''Essere qui'' (Maurizio Costanzo Show) : Emma Marrone, la cantante salentina ospite nel salotto di Canale 5: un grandissimo successo con il suo ultimo album dal titolo ''Essere qui'' (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:59:00 GMT)

grande Fratello - il Ken umano nel cast del reality show : l'indiscrezione Video : A pochi giorni dal via ufficiale dell’edizione numero 15 del Grande Fratello [Video] il cast resta ancora avvolto parzialmente nel mistero. In questi giorni, tra conferme e smentite, sono circolate numerose indiscrezioni. Secondo alcune riviste specializzate in tv e gossip tra i protagonisti della nuova edizione del reality show ci sarebbero diversi personaggi che ruotano attorno al mondo della televisione ed alcuni parenti di vip. In rapida ...