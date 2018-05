Il Gladiatore al Circo Massimo

Blastingnews

: @SimoneGhitti Che simpatico ?? intanto oggi ho avuto la faccia tosta di chiedergli se può invitare la sottoscritta e… - Francy_2406 : @SimoneGhitti Che simpatico ?? intanto oggi ho avuto la faccia tosta di chiedergli se può invitare la sottoscritta e… - BarsottiDavid : 200 musicisti, 5 Oscar, il più grande schermo cinematografico di Roma, un solo Gladiatore. La leggenda rivive al Ci… - giamprock58 : Io ve la butto lì. L'8 e 9 giugno, al Circo Massimo di Roma, LISA GERRARD ricanterà, in una sorta di happening all'… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Spettacolare evento in programma l'8 e 9 giugno prossimi a Roma, al. Per la prima volta in Italia, i duecento elementi che costituiscono l'Orchestra Italiana del Cinema eseguiranno la colonna sonora del, il film Oscar di Ridley Scott (2000) che verrà proiettato in italiano e sottotitolato in inglese. La colonna sonora Composta da Hans Zimmer e Lisa Gerrard, nominata all'Oscar e Best Original Score ai Golden Globes del 2000, la colonna sonora accompagnerà la visione del film in alta definizione su schermo gigante (oltre 20 metri). L'orchestra verrà diretta dal maestro Justin Freer e sarà presente anche la stessa Lisa Gerrard. Il film e l'evento Ilha vinto cinque premi Oscar: miglior attore protagonista, miglior film, migliori effetti speciali, miglior sonoro, migliori costumi. CineConcerts è una delle maggiori case di produzione di eventi musicali ...