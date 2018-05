Il gas nervino degli anti Cav

Caso Skripal - Opac : “gas nervino non è stato prodotto in Paesi occidentali”. Russia : “Sostanza brevettata negli Usa” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto il 4 marzo a Salisbury, non è avvenuto per mezzo di una sostanza compatibile con quelle prodotte in strutture occidentali. È quanto riferisce l’Opac smentendo l’ipotesi è stata formulata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sulla base degli esami effettuati in un laboratorio svizzero. L’Organizzazione per l’abolizione delle armi chimiche, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora caso Skripal : Opac conferma Regno Unito - “ex spia avvelenata da gas nervino” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora camorra: caso Skripal, Opac conferma tesi Regno Unito "usato per avvelenare l'ex spia e la figlia del gas nervino russo" (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Spia avvelenata - esperti Gb : non provato che gas nervino sia russo : Gary Aitkenhead, il direttore del laboratorio militare inglese incaricato di analizzare l'agente nervino usato per avvelenare l'ex Spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, ha reso noto che i test ...

"Non è provato che l'agente nervino sia russo". La provenienza del gas che ha intossicato l'ex spia Serghei Skripa è ancora ignota : Il direttore del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, ha ammesso oggi in un'intervista che al momento "non è stata verificata la provenienza precisa" dell'agente nervino di "tipo Novichok" che il 4 marzo ha gravemente intossicato l'ex spia russa Serghei Skripa.Aitkenhead ha peraltro respinto di nuovo i sospetti di Mosca che la sostanza sia uscita dal suo laboratorio, mentre ha aggiunto che "probabilmente solo ...

Spia russa - il gas nervino era nel profumo della figlia Boris Johnson : ordine di Putin Mosca : accuse imperdonabili : La sostanza chimica che ha avvelenato Sergej Skripal e la figlia Yulia era stata piazzata nella valigia della donna e trasportata inconsapevolmente a Salisbury

Ex spia avvelenata - il gas nervino era nella valigia della figlia : L'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex spia russa Sergei Skripal e la figlia, sarebbe stato nascosto nella valigia della ragazza, prima ancora della partenza da Mosca. Si tratta...

Spia russa - il gas nervino era nel profumo della figlia Boris Johnson : ordine di Putin Mosca : accuse imperdonabili : La sostanza chimica che ha avvelenato Sergej Skripal e la figlia Yulia era stata piazzata nella valigia della donna e trasportata inconsapevolmente a Salisbury

La Svizzera condanna attacco con gas nervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ex spia russa avvelanata - “il gas nervino era nella valigia di sua figlia arrivata da Mosca”. Cremlino : “Pronte ritorsioni” : Il gas nervino Novichok con il quale sono stati avvelenati l’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia è arrivato a Salisbury assieme alla ragazza. Sarebbe quindi stato inserito nella sua valigia prima della partenza da Mosca verso il Regno Unito. È questa la conclusione alla quale sono giunti gli investigatori, secondo il Telegraph, che cita fonti di intelligence di alto livello. Escludendo quindi, come ipotizzato in un primo momento, che ...

"Il gas nervino messo nella valigia della figlia prima che partisse da Mosca". Indiscrezione del Telegraph sulla vicenda dell'ex spia russa : L'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia sarebbe stato messo proprio nella valigia della ragazza, prima ancora che partisse da Mosca. È la conclusione alla quale sarebbero giunti gli investigatori, secondo il Telegraph, che cita fonti di intelligence di alto livello.Si indaga ora sulla possibilità che sia stato impregnato con la sostanza velenosa un abito nella valigia o ...

Spia avvelenata con gas nervino - Gran Bretagna espelle 23 diplomatici della Russia. La replica di Mosca è durissima : cresce la tensione : Il primo ministro britannico Theresa May ha dichiarato oggi che il Regno Unito intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni circa come sia potuto avvenire che una Spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. “Non e’ possibile altra conclusione – ha detto la May – se non che ...

Ex spia russa avvelenata - che cos’è e come funziona il gas nervino Novichok usato contro Skripal : Secondo il governo britannico, l’ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia sono stati avvelenati con l’agente nervino Novichok, un veleno letale. Il Novichok, il cui nome significa letteralmente “nuovo venuto”, è un’arma chimica composta da potenti e mortali complessi chimici sviluppati per ordine del governo sovietico negli anni ’70 e ’80, alcuni dei quali sarebbero stati usati dall’esercito ...

L'inventore del gas nervino russo : Skripal e sua figlia moriranno o rimarranno invalidi a vita : L'ex chimico sovietico: "La formula del gas nervino è tuttora secretata e soltanto la Russia avrebbe potuto fabbricarlo"

Ex spia avvelenata - scontro Uk-Russia. Lavrov : “Ci diano campione del gas”. Nato : “Inaccettabile l’uso del nervino” : Nessun chiarimento fino a quando il Regno Unito non fornirà le analisi sul gas nervino con il quale è stata avvelenata l’ex spia Sergei Skripal. Sale la tensione diplomatica tra Inghilterra e Russia, nel giorno in cui scade l’ultimatum imposto da Theresa May. Alla convocazione dell’ambasciatore russo a Londra da parte della premier britannica, il ministro degli esteri Serghei Lavrov ha risposto chiedendo il “rispetto ...