Il Frosinone punta al secondo posto | dopo la promozione dell' Empoli in Serie A

(Di sabato 5 maggio 2018) LaB torna in campo alle ore 15. Attenzionite sulle squadre impegnate nella lotta per ladiretta inA VIDEO. In palio c'è solo il, perchè l'guidato da Aurelio Andreazzoli è gia' matematicamente certoa vittoria finale. I toscani giocheranno nel posticipo di lunedì sera, alle 20,30, contro la Cremonese. Il posticipoa domenica, alle 17,30, vedra' di fronte Cesena e Parma. Oggi il, terzoa classe, ricevera' la visita del Carpi. I lazialino alla conquista'intera posta in palio per il, sperando in un passo falsoe dirette concorrenti. Impegno difficile per il Palermo, che dovra' vedersela con la Ternana, a caccia di punti salvezza. Impegno arduo anche per il Venezia, che ospitera' il Foggia, che aspira a unfra le prime otto. Non meno interessante Bari-Perugia. Le partite ...