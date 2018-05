Il Fisco apre anche di pomeriggio

Spid apre le porte del Fisco : cosa puoi fare con l'identità digitale : Spid potrà essere utilizzato per consultare il cassetto fiscale o registrare un contratto di affitto. L'Agenzia delle entrate vira verso il digitale

Spid apre le porte del Fisco : cosa puoi fare con l’identità digitale : (Foto: Getty Images) Si chiama Spid , ovvero Sistema pubblico di identità digitale . È la chiave unica di accesso alla pubblica amministrazione. Disponibile dal marzo 2016, è stata scelta da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini. Ora è al centro di un’importante novità. Con il provvedimento appena firmato dal direttore di Agenzia delle entrate, si potrò usare per i servizi online offerti dall’amministrazione ...

Fisco : da quest'anno sapremo come vengono usate le nostre tasse : La destinazione delle imposte è stata predisposta sulla base dei dati analitici della spesa pubblica elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel totale delle imposte considerate, oltre ...

Fisco : da quest’anno sapremo come vengono usate le nostre tasse : Una sezione sul sito dell’Agenzia, consentirà da metà aprile ad ogni contribuente di verificare in che misura ha contribuito al bilancio dello Stato per sanità, istruzione, sicurezza, servizi