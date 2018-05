Il Fisco apre anche di pomeriggio

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione aperti al pubblicodi. L’Agenzia informa che a partire da lunedì 7 maggio, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, Milano, Napoli e Torino prevedono l’apertura fino alle 16.15, mentre in altri 113 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale i servizi saranno garantiti un’ora in più, fino alle 14.15. Inoltre, in vista del prossimo 15 maggio, termine fissato dalla legge per l’adesione alla ‘rottamazione’ delle cartelle, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno apertisabato 12 maggio. In particolare, gli sportelli di Roma (via Colombo, via Aurelia e via Benigni), Milano (viale dell’Innovazione, via Lario) Napoli (Corso Meridionale) e Torino (via Alfieri) a partire dal 7 maggio resteranno aperti nei ...