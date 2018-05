Il conto del vuoto politico è di oltre 18 miliardi

Bergamo - nelle carte il racconto del bullismo : “Faccia gialla” - “ritardato”. Poi la violenza e l’arresto dei due 16enni : Il fiato che diventa corto, il cuore che martella in petto. Solo perché era il momento di entrare in classe. ‘Andrea’, 16 anni, se lo ricorda ancora quel giorno di dicembre, poco prima del Natale di due anni fa, quando due compagni di classe gli strapparono la tasca del giubbino. Fu l’inizio di una persecuzione che ieri ha portato all’arresto dei due bulli che per quasi due anni lo hanno tormentato: insulti, botte e anche ...

Carpi - ecco la Festa del Racconto Grandi firme tra la gente : Dal 23 maggio la 13esima edizione. 75 autori e 60 eventi. Il corpo tema centrale Tra gli ospiti Daria Bignardi, Michele Serra, Paolo Mieli e Beppe Severgnini

Il racconto delle proprie insicurezze e paure in The Way I Am di Charlie Puth : audio - testo e traduzione del nuovo singolo : The Way I Am di Charlie Puth è il nuovo singolo disponibile da venerdì 4 maggio in tutti i digital store e piattaforme streaming. Il brano è stato rilasciato a sorpresa dal cantante stesso, in anteprima al nuovo album che arriverà sul mercato discografico internazionale il prossimo 11 maggio. Il nuovo singolo The Way I Am di Charlie Puth è stato scritto e prodotto dal cantante statunitense stesso, ed anticipa l'album Voicenotes in uscita la ...

Giro d’Italia 2018 al via - vi racconto le insidie del tracciato di quest’anno : di Gius Molly Uno dei tanti tormentoni che hanno accompagnato la storia centenaria della corsa rosa, ai nastri di partenza oggi, venerdì 4 maggio, è legato alla collaborazione tra i mitici Adriano de Zan e Vittorio Adorni, con il primo che ad ogni edizione chiedeva all’ex campione del mondo se fossero più il percorso o i partecipanti a rendere interessante la corsa. Il loro reiterato siparietto mi è tornato alla mente guardando il tracciato del ...

IL RACconto L'ora della promessa - parte terza - : Pubblichiamo la terza puntata del RACCONTO "L'ora della promessa" dello scrittore narnese Eugenio Raspi. La seconda puntata è disponibile cliccando qui . La prossima e ultima puntata uscirà venerdì ...

Reggio Calabria - assalto degli Ultras del Catania : il racconto shock del conducente : Qualche giorno fa sono stati presi provvedimenti da parte della Polizia per un gruppo di Ultras del Catania dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Il conducente dell’auto racconta la testimonianza shock vissuta durante la trasferta. “Vengo subito ai ...

[L'analisi] Siamo prigionieri di tre sconfitti e con l'aumento dell'Iva imposto dall'Europa a pagare il conto saranno i più poveri : Il direttore di TiscaliNews Giuseppe Caporale intervistato da Luca Telese in diretta all'interno del programma 24 Mattino in onda su Radio 24 commenta il momento politico e la grave crisi che oramai ...

Sconto Mondadori con l’Happy Friday Vodafone del 4 maggio : tutti i negozi dove sfruttarlo : Lo Sconto Mondadori è il protagonista dell'anteprima Happy Friday Vodafone di domani 4 maggio: il vettore mobile questa settimana ha deciso di anticipare i tempi e dunque ha già reso noto il premio dedicato a tutti gli iscritti al programma Vodafone Happy. Presso la nota catena di libri, ecco che sarà possibile usufruire di un risparmio sul proprio acquisto. Esainiamo da vicino le condizioni esatte del premio Happy Friday Vodafone: lo Sconto ...

Bilancio Ue - Coldiretti : “Con il -9 - 5% l’agricoltura paga il conto della Brexit” : A pagare il conto della Brexit non puo’ essere l’agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare la proposta della Commissione Ue sul primo Bilancio pluriennale dopo l’uscita della Gran Bretagna, che prevede una riduzione complessiva per le spese di ...

La Brexit lascia un conto salato all'Italia : nel bilancio europeo tagli del 7% ai fondi di coesione : Per ora è ancora una proposta, ma l'impronta che la Commissione europea ha dato al bilancio comunitario per il 2021-2027 contiene già un conto salato per l'Italia. Eredità pesante della Brexit. Londra non darà più il suo contributo e Bruxelles è stata costretta a correre ai ripari per alimentare il suo budget da 1.279 miliardi: arrivano la tassa sulla plastica e la vendita delle quote di emissioni di CO2 ...

“Non lo metto tutto…”. Grande Fratello a luci rosse. Nella casa siamo arrivati a questo. Non si rende conto delle telecamere e fa il suo ‘show’… : L’ultima puntata del Grande Fratello è stata seguitissima da tutti: numero da capogiro che fanno gonfiare il petto a Barbara D’Urso. Forse perché la produzione aveva chiesto a tutti i concorrenti di fare la valigia? Forse per via di tutta la polemica sollevata intorno a Baye Dame (e altri ragazzi della casa) che aveva bullizzato l’ultima arrivata Aida Nizar? Il pubblico aveva chiesto che fossero presi provvedimenti nei riguardi di chi aveva ...

Milano - si getta tra le fiamme e salva una famiglia - il racconto dell'eroe : 'Chiunque avrebbe fatto la stessa cosa' : "Chiunque al mio posto avrebbe dovuto e potuto fare la stessa cosa". È questo il pensiero di Simone Cerverizzo , il 23enne "eroe per caso" che lo scorso 22 aprile è riuscito a portare in salvo una ...

Camorra - il racconto della cronista : 'Io minacciata per il mio lavoro' : Un racconto carico di preoccupazione, quello della giornalista Luciana Esposito, classe 1984, che ha spiegato al tribunale di Napoli la sua esperienza di lotta alla Camorra a '28 mesi dalle ...