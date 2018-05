Il centro destra si ricompatta | a Trapani | per le amministrative del prossimo 10 giugno

Salvini : "Al governo M5S e centrodestra fino a dicembre" : Matteo Salvini è intervenuto oggi in conferenza a Milano e ha parlato della situazione di stallo in cui si trova il Paese oggi, confermando la sua disponibilità a un governo di scopo tra Centrodestra e MoVimento 5 Stelle fino a dicembre per portare a termine le riforme più importanti, inclusa quella delle legge elettorale, e poi tornare al voto. I suoi "no" categorici sono per un qualsiasi coinvolgimento di Matteo Renzi e per un governo ...

Matteo Salvini - continuano i contatti col M5s. Il leghista anonimo rivela : il centrodestra può esplodere' : Questo sarà il weekend più lungo da che le consultazioni sono iniziate. Lunedì l'ultimo atto, con un giro di incontri al Colle con Sergio Mattarella , il quale dal giorno successivo potrebbe iniziare ...

Elezioni - Trapani. Salone : Ero e sono di centrodestra : ... Ruggirello, oltre che grandi sostenitori di Damiano anche ultimi arrivati in questa coalizione di TRANCHIDA !! Rimpiango alcuni politici che hanno fatto parte della mia seppur breve storia politica ...

Governo - Salvini riallaccia i contatti con Di Maio. Ora il centrodestra rischia lo strappo : La prospettiva di un «Governo salvagente» — così lo chiamano i leghisti — basato soltanto sui 5 Stelle e la sola Lega

Salvini : "Governo di scopo centrodestra-5Stelle - poi il voto a dicembre" : Matteo Salvini avanza una nuova proposta al Movimento 5 Stelle: "Facciamo un governo che duri sei mesi per fare poche cose ma buone, poi torniamo al voto". Il leader della Lega, parlando dalla sede di ...

Elezioni anticipate? Il “ballottaggio di fatto” è impossibile. Il centrodestra dovrebbe arrivare al 42 - il M5s al 41 : Un ritorno al voto come un “ballottaggio di fatto“? Mica tanto. Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini sperano di trovare in “nuove Elezioni subito” l’abracadabra della soluzione ai loro problemi, si possono già mettere l’animo in pace: è quasi impossibile. Con il Rosatellum e con la disposizione territoriale dei voti del 4 marzo i due schieramenti principali dovrebbero fare uno sforzo troppo grande per sperare di ...

Sondaggi Politici : crescita Lega al 21% M5s al 33%/ centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

Salvini : “Governo centrodestra-M5s fino a dicembre. Legge elettorale? Ok anche al premio alla lista” : “Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l’incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l’invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene”. Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo ...

Sondaggi - cresce la Lega. Il centrodestra è al 39% : cresce la Lega, fermo il M5S. Mentre il centrodestra unito è ora al 39% e quasi un terzo degli italiani. Lo sostengono i Sondaggi elaborati da Euromedia Research e Istituto Piepoli citati oggi da ...

I giornali di oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a 5Stelle e centrodestra : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

Elezioni Ragusa : i balletti del centrodestra in attesa del deus ex machina : A Ragusa continuano i balletti del centrodestra in attesa del "deus ex machina". In vista delle Elezioni si attende la trasferta di Miccichè.